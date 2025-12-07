قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطر وتونس الأبرز .. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7–12-2025 والقنوات الناقلة
كثرة المعروض وقلة الطلب.. عبدالسلام عبدالجواد يكشف حقيقة انخفاض أسعار السيارات |فيديو
مفاجأة صادمة .. مشروبات شتوية شهيرة تسبّب تساقط الشعر
جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو
هشام نصر: الزمالك مُتمسك بحقوقه في أرض 6 أكتوبر وإنشاء شركة الكرة قريبًا
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب القاهرة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة
محمد صلاح يفضح الأجواء داخل ليفربول: هناك من يُريدني أن أتحمّل كل اللوم
أكثر من 100 مُصاب.. تفشي فيروس خطير على متن سفينة سياحية حول العالم | تفاصيل
هل يخفض نزول «الدولار» أسعار السيارات؟ .. رئيس قطاع المُستعمل يكشف مفاجأة
حرمان من الإنجاب يقود لاختطاف .. الأجهزة الأمنية تكشف لغز اختفاء طفل داخل مستشفى بسوهاج
طارق زياد يُشيد بأداء لاعبي فلسطين ويكشف صعوبات عدي الدباغ في الزمالك|فيديو
القبض على زوجين اختطفا طفــلًا من داخل مستشفى بسوهاج
جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو

علا محمد

أكد جمال محمود، نجم منتخب الأردن الأسبق، أن المباراة المرتقبة بين منتخب بلاده ومنتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 تعد "مباراة أشقاء"، مشيرًا إلى أن هذه المباراة ستكون لها طابع خاص، خاصة في ظل علاقات التعاون والمودة بين الشعبين المصري والأردني.

وأضاف جمال محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»،  أن  منتخب الأردن قد ضمن التأهل إلى الدور التالي من البطولة، لكن الفريق يسعى بشدة لتأكيد جدارته بصدارة المجموعة.

وأوضح جمال محمود أن المنتخب الأردني سيدخل مواجهة مصر بهدف تحقيق الفوز ومواصلة تقديم مستويات قوية، معتبرًا أن تصدر المجموعة سيكون خطوة مهمة نحو الوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.

وتابع محمود بالحديث عن أداء منتخب الأردن في بطولة كأس العرب، حيث أبدى إعجابه بالمستوى المميز الذي يقدمه اللاعبون، مؤكدًا أن "النشامي" أصبحوا من أبرز المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب، مضيفاً أن المنتخب الأردني أظهر روحًا قتالية وفعالية هجومية رائعة، وهو ما يجعله أحد أقوى المنافسين في البطولة.

وفيما يخص لاعب منتخب الأردن يزن النعيمات، أكد جمال محمود أن أسلوب لعب الأهلي المصري يتناسب بشكل أكبر مع إمكانيات النعيمات مقارنة بنادي الزمالك، مضيفاً أن النعيمات يمتلك مهارات هجومية رائعة، ولكن من حيث أسلوب اللعب، يمكن أن يناسبه أسلوب الأهلي أكثر في الفترة الحالية.

وأتم جمال محمود أن الأردن قد أثبت نفسه بقوة في كأس العرب 2025، وأنه يسعى للاستمرار في تقديم أداء مميز للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

