جمال محمود: مواجهة الأردن ضد مصر في كأس العرب ستكون مباراة «أشقاء» |فيديو

أكد جمال محمود، نجم منتخب الأردن الأسبق، أن المباراة المرتقبة بين منتخب بلاده ومنتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 تعد "مباراة أشقاء"، مشيرًا إلى أن هذه المباراة ستكون لها طابع خاص، خاصة في ظل علاقات التعاون والمودة بين الشعبين المصري والأردني.

وأضاف جمال محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن منتخب الأردن قد ضمن التأهل إلى الدور التالي من البطولة، لكن الفريق يسعى بشدة لتأكيد جدارته بصدارة المجموعة.

وأوضح جمال محمود أن المنتخب الأردني سيدخل مواجهة مصر بهدف تحقيق الفوز ومواصلة تقديم مستويات قوية، معتبرًا أن تصدر المجموعة سيكون خطوة مهمة نحو الوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة.

وتابع محمود بالحديث عن أداء منتخب الأردن في بطولة كأس العرب، حيث أبدى إعجابه بالمستوى المميز الذي يقدمه اللاعبون، مؤكدًا أن "النشامي" أصبحوا من أبرز المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب، مضيفاً أن المنتخب الأردني أظهر روحًا قتالية وفعالية هجومية رائعة، وهو ما يجعله أحد أقوى المنافسين في البطولة.

وفيما يخص لاعب منتخب الأردن يزن النعيمات، أكد جمال محمود أن أسلوب لعب الأهلي المصري يتناسب بشكل أكبر مع إمكانيات النعيمات مقارنة بنادي الزمالك، مضيفاً أن النعيمات يمتلك مهارات هجومية رائعة، ولكن من حيث أسلوب اللعب، يمكن أن يناسبه أسلوب الأهلي أكثر في الفترة الحالية.

وأتم جمال محمود أن الأردن قد أثبت نفسه بقوة في كأس العرب 2025، وأنه يسعى للاستمرار في تقديم أداء مميز للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.