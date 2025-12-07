قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 سيناريوهات حاسمة.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب وسط تأمين مُكثف
اجتماع طارئ في ليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل مثيرة
هل حديث دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك صحيح؟.. عالم أزهري يوضح
فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
عدم وجود آلات مراقبة..النيابة العامة تصدر أول بيان عن واقعة غرق لاعب السباحة
رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر يقود حملة لاسترداد أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة
وضعية صعبة.. 3 سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب
حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة غرق لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
وضعية صعبة.. 3 سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب

منتخب مصر للمحليين
يسري غازي

تعادل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان أمام نظيره منتخب الإمارات بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وبهذه النتيجة احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين أمام منتخبي الكويت والإمارات في المجموعة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب بقطر 2025.

موعد مباراة مصر والأردن
يواجه منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الأردن بعد غد الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا في إطار الجولة الأخيرة في بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة إم بي سي مصر وقنوات الكاس ودبي الرياضية مباراة مصر والأردن بعد غد الثلاثاء في ثالث جولات كأس العرب بقطر 2025.

ترتيب مجموعة مصر بـ كأس العرب
1- الأردن..  6 نقاط

2- مصر نقطتين

3- الكويت نقطة واحدة

4- الإمارات نقطة واحدة

سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائي كأس العرب
ويواجه منتخب مصر الثاني عدة سيناريوهات من أجل بلوغ ربع نهائي كأس العرب يأتي في مقدمتها تحقيق الفوز بأي نتيجة أمام نظيره منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم بغض النظر عن فوز اي منتخب في لقاء الإمارات والكويت في الجولة الأخيرة.

وفى حالة تعادل منتخب مصر الثاني أمام الأردن بأي نتيجة وكذلك تعادل الإمارات والكويت بأي نتيجة أيضا بحيث يصل كل منهما عند نقطتين يصعد منتخب الفراعنة حيث يمتلك في تلك الحالة 3 نقاط من 3 تعادلات ويرافق منتخب الأردن صاحب الـ 6 نقاط إلي ربع نهائي كأس العرب.

وفي حال خسارة منتخب مصر الثاني أمام الأردن وتعادل منتخبي الكويت والإمارات سلبيا وتساوي الثلاث منتخبات عند نقطتين يتم اللجوء إلي المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاث وفارق الأهداف واللعب النظيف وفقا للائحة المنظمة لبطولة كاس العرب بقطر 2025 لمرافقة أحدهم منتخب النشامى إلي الدور ربع النهائي.

