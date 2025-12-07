وضعية صعبة.. 3 سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب

تعادل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان أمام نظيره منتخب الإمارات بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وبهذه النتيجة احتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين أمام منتخبي الكويت والإمارات في المجموعة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب بقطر 2025.

موعد مباراة مصر والأردن

يواجه منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الأردن بعد غد الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا في إطار الجولة الأخيرة في بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة إم بي سي مصر وقنوات الكاس ودبي الرياضية مباراة مصر والأردن بعد غد الثلاثاء في ثالث جولات كأس العرب بقطر 2025.

ترتيب مجموعة مصر بـ كأس العرب

1- الأردن.. 6 نقاط

2- مصر نقطتين

3- الكويت نقطة واحدة

4- الإمارات نقطة واحدة

سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائي كأس العرب

ويواجه منتخب مصر الثاني عدة سيناريوهات من أجل بلوغ ربع نهائي كأس العرب يأتي في مقدمتها تحقيق الفوز بأي نتيجة أمام نظيره منتخب الأردن يوم الثلاثاء القادم بغض النظر عن فوز اي منتخب في لقاء الإمارات والكويت في الجولة الأخيرة.

وفى حالة تعادل منتخب مصر الثاني أمام الأردن بأي نتيجة وكذلك تعادل الإمارات والكويت بأي نتيجة أيضا بحيث يصل كل منهما عند نقطتين يصعد منتخب الفراعنة حيث يمتلك في تلك الحالة 3 نقاط من 3 تعادلات ويرافق منتخب الأردن صاحب الـ 6 نقاط إلي ربع نهائي كأس العرب.

وفي حال خسارة منتخب مصر الثاني أمام الأردن وتعادل منتخبي الكويت والإمارات سلبيا وتساوي الثلاث منتخبات عند نقطتين يتم اللجوء إلي المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاث وفارق الأهداف واللعب النظيف وفقا للائحة المنظمة لبطولة كاس العرب بقطر 2025 لمرافقة أحدهم منتخب النشامى إلي الدور ربع النهائي.