منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الأردن

يختتم منتخب مصر المشارك في كأس العرب تحضيراته اليوم، الاثنين، لمواجهة الأردن في المباراة التى تجمع المنتخبين عصر غدٍ الثلاثاء، بالجولة الثالثة من البطولة التي تستضيفها قطر فى الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره الإماراتي بهدف لكل منهما، ويدخل منتخب مصر لقاء اليوم محافظًا على حظوظ التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، والتي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن، حيث يتصدر الأردن المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني بنقطتين، والإمارات في المركز الثالث بنقطة، فيما يأتي المنتخب الكويتي رابعا بنقطة.

وتعادل منتخب مصر إيجابيًا مع نظيره الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى حيث افتتح التسجيل المنتخب الكويتي في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، بينما فاز منتخب الأردن ضد الإمارات بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الأولى، قبل أن يفوز النشامى على الكويت في مباراة جمعتهما السبت، ويتعادل مصر والإمارات في نفس اليوم.

قائمة منتخب مصر فى كأس العرب

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العرب في حراسة المرمى علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام، خط الدفاع هادي رياض – محمود حمدي الونش – ياسين مرعي – رجب نبي، الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي، الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد، خط الوسط محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي أفشة – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر، خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – ومروان حمدي.

ويغيب كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن باقي مشوار الفراعنة بعد تعرضه لإصابة خلال لمران، تمثلت في جزع في رقعة الرباط الصليبي، موضحا أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي.