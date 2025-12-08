وائل القباني: الأهلي قادر على ضم أي لاعب من الزمالك في وجود مجلس حسين لبيب

يرى وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي قادر على ضم اي لاعب من الزمالك في ظل تواجد مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب .



وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أي لاعب في الزمالك في ظل تواجد مجلس الادارة الحالي وارد ان ينضم إلى الاهلي بسبب الاستقرار المادي والإداري .



واضاف: لاعبو الزمالك لا يشعرون بالراحة ولا الأمان مع مجلس ادارة النادي في الحالي برئاسة حسين لبيب.



وتابع: في ظل تواجد الإدارة دي كل اللاعيبه ممكن تمشي ومش هنقدر نحافظ عليهم

واختتم: ايضاً جمهور الزمالك ليس لديه اي ثقة في مجلس ادراة نادي الزمالك الحالي وفي العديد من الملفات التي اخفق فيها مجلس الادارة.