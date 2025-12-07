قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
رياضة

الزمالك يخفف الحمل البدني استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الأحد، الذي على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية خفيفة، وفقرة خاصة بالكرة.

    ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.

 كشف مصدر بنادي الزمالك عن قيام الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفسخ تعاقده منذ فترة تصل إلى شهر تقريبًا، وغادر القاهرة منذ وقت طويل.

وأكد المصدر أن اللاعب تقدم بشكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكد المصدر أن عمر فرج اقترب من الانتقال لأحد أندية الدوري السويدي في الفترة الحالية بعد رحيله عن الزمالك.

وشدد على أن اللاعب أكد في شكواه أن الجهاز الفني للزمالك كان يرفض تدريبه مع الفريق الأول وكان يكتفي بخوض تدريبات فردية بعيدًا عن التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت قيام كل من المغربيين صلاح مصدق وعبد الحميد معالي بفسخ التعاقد من طرف واحد.

عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة كأس عاصمة مصر.

وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة، وشرح الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وشدد أحمد عبد الرؤوف في حديثه مع اللاعبين على أهمية مباريات كأس عاصمة مصر، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

الزمالك كهرباء الإسماعيلية كاس عاصمة مصر

