الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم حسن: محمد صلاح سيكتب تاريخًا جديدًا مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

دعم إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم نجم ليفربول اللاعب محمد صلاح بعد أزمتة الأخيرة.

محمد صلاح

وقال إبراهيم حسن عبر تصريحات إذاعيه :"محمد صلاح سيكتب تاريخًا جديدًا مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وسيشارك الجهاز الفني وزملاءه في صناعة هذا الإنجاز والتتويج باللقب".

وكان قد أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم 16 ديسمبر الحالي بدلاً من 14 من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة.

وأضاف حسن ، أن ودية نيجيريا ستتم إقامتها بإستاد القاهرة في الثامنة مساءً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

محمد صلاح ليفربول الاهلي الزمالك

