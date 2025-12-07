حسام حسن قبل المونديال: أثق في لاعبي المنتخب وظهورهم بشكل أفضل من النسخ السابقة

في تصريحات قوية حملت الكثير من الرسائل، تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طموحات الفراعنة قبل المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب المصري يمتلك جيلًا قادرًا على تقديم صورة أفضل من المشاركات السابقة.

تصريحات حسام حسن

وقال حسام حسن ، إنه يثق بشكل كامل في قدرات لاعبي المنتخب، سواء المحترفين وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، ونجوم الدوري، مشددًا على أن الجميع يملك الحماس والطموح والرغبة في كتابة تاريخ جديد.

وأوضح أن مستوى اللاعبين "عالٍ جدًا" وأن الروح الموجودة داخل المعسكر تبعث على التفاؤل.

التأهل إلى كأس العالم مهمة معقدة

ورغم هذه الثقة الكبيرة، أقر المدير الفني بأن طريق التأهل إلى كأس العالم مهمة ومعقدة، وأن المنافسة على تقديم أداء قوي داخل البطولة أصعب، لكنه أكد أنه يرى الطموح في أعين لاعبيه كل يوم، وأن لديهم رغبة حقيقية في تحقيق إنجاز أكبر مما تحقق في أي نسخة شاركت فيها مصر من قبل.

الظهور بصورة إيجابية ومشرفة

وأضاف حسام حسن، أن المنتخب يسعى لأن يظهر بصورة إيجابية ومشرفة، معتبرًا أن هذا واجب على الفريق بصفته أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ، وهو ما يضع مسؤولية أكبر على عاتق الجميع في الظهور بمستوى يليق باسم الكرة المصرية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن هدفه الأساسي في كأس العالم 2026 هو تقديم أداء مختلف تمامًا عن المشاركات الماضية، وإظهار منتخب مصر بصورة أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، بما يليق بتاريخ الفراعنة وطموحات الجماهير.