قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ورتل القرآن.. الأزهر: إطلاق حملة لتعلم أحكام التجويد والتلاوة | تفاصيل
بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
عايزين يشِّيلوه خيبتهم.. تعليق ناري من تامر أمين على أزمة محمد صلاح
سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري
لقد حصلت على نقاط إنستاباي.. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء
إحالة 40 طعنا علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للنقض
لا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادها
الإدارية العليا تؤجل 257 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للأربعاء المقبل
أسوة بكأس العالم.. خضوع حكام ومساعدي الدوري الممتاز لاختبار الفواصل الزمنية
الإدارية العليا: عدم قبول 3 طعون علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
نتيجة وأهداف وملخص مباراة منتخبي قطر وتونس بكأس العرب وترتيب المجموعة
حسام حسن قبل المونديال: أثق في لاعبي المنتخب وظهورهم بشكل أفضل من النسخ السابقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن قبل المونديال: أثق في لاعبي المنتخب وظهورهم بشكل أفضل من النسخ السابقة

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

في تصريحات قوية حملت الكثير من الرسائل، تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طموحات الفراعنة قبل المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب المصري يمتلك جيلًا قادرًا على تقديم صورة أفضل من المشاركات السابقة.

تصريحات حسام حسن

وقال حسام حسن ، إنه يثق بشكل كامل في قدرات لاعبي المنتخب، سواء المحترفين وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، ونجوم الدوري، مشددًا على أن الجميع يملك الحماس والطموح والرغبة في كتابة تاريخ جديد.

وأوضح أن مستوى اللاعبين "عالٍ جدًا" وأن الروح الموجودة داخل المعسكر تبعث على التفاؤل.

التأهل إلى كأس العالم مهمة معقدة

ورغم هذه الثقة الكبيرة، أقر المدير الفني بأن طريق التأهل إلى كأس العالم مهمة ومعقدة، وأن المنافسة على تقديم أداء قوي داخل البطولة أصعب، لكنه أكد أنه يرى الطموح في أعين لاعبيه كل يوم، وأن لديهم رغبة حقيقية في تحقيق إنجاز أكبر مما تحقق في أي نسخة شاركت فيها مصر من قبل.

الظهور بصورة إيجابية ومشرفة

وأضاف حسام حسن، أن المنتخب يسعى لأن يظهر بصورة إيجابية ومشرفة، معتبرًا أن هذا واجب على الفريق بصفته أكثر المنتخبات تتويجًا بكأس الأمم الإفريقية عبر التاريخ، وهو ما يضع مسؤولية أكبر على عاتق الجميع في الظهور بمستوى يليق باسم الكرة المصرية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن هدفه الأساسي في كأس العالم 2026 هو تقديم أداء مختلف تمامًا عن المشاركات الماضية، وإظهار منتخب مصر بصورة أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، بما يليق بتاريخ الفراعنة وطموحات الجماهير.

حسام حسن منتخب مصر فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفراعنة كأس العالم 2026 كأس العالم المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

نابولي

تشكيل قمة نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: ودية نيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد