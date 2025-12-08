قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك ينهي استعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

يمنى عبد الظاهر

ينهى فريق الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، المقرر لها غدًا الثلاثاء في بطولة كأس عاصمة مصر.

وذلك في إطار خطة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل منتظم في المباريات السابقة.

وشهدت تدريبات الزمالك الأخير غياب عدد من لاعبي الفريق الأساسيين لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية، حيث غاب حراس المرمى محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العرب، بينما غاب كل من محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية. 

كما يغيب عن الفريق اللاعبون الدوليون محمود بنتايج مع منتخب المغرب، وعدي الدباغ مع منتخب فلسطين، وسيف الجزيري مع منتخب تونس، والأنجولي شيكو بانزا مع منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

ويعتبر لقاء كهرباء الإسماعيلية فرصة مهمة لأحمد عبد الرؤوف لمتابعة مستوى اللاعبين الشباب والصاعدين، وتجربة التشكيل البديل قبل العودة إلى المنافسات الرسمية للفريق في بطولات الدوري والكأس المحلية، وهو ما يعكس حرص الجهاز الفني على بناء فريق متوازن يملك عمقًا تكتيكيًا كبيرًا.

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر محطة مهمة للفريق قبل استئناف مشواره في البطولات الرسمية، إذ تمنح اللاعبين البدلاء الفرصة لاكتساب مزيد من الخبرة وإظهار قدراتهم، كما تساعد الجهاز الفني على تقييم جاهزية الفريق في ظل انشغال العناصر الأساسية بالمنتخبات الوطنية.

