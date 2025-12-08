محافظ المنوفية يحيل عدد من المختصين بإحدى الوحدات القروية بأشمون للنيابة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن التلاعب في مستندات رخصة بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وقد تبين من خلال فحص الأوراق من قبل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون ، قيام المختصين بتعديل عدد الأدوار العلوية للرخصة بالمخالفة للقانون وفقدان الرسومات الهندسية للموقع المرخص، وكذا التعديل في الرسوم المستحقة نظير ذلك.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بوجود أي مسئول فاسد بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى.