بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خطوة تفصل صلاح عن الدوري السعودي.. وأمم أفريقيا تحسم موقفه

إسراء أشرف

يقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من اتخاذ خطوة قد تغير مسار مسيرته الكروية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وشهدت الساعات الأخيرة تصاعدًا في التوتر بين صلاح والجهاز الفني للريدز بقيادة آرني سلوت، بعدما جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليًا، كان آخرها أمام ليدز يونايتد في لقاء انتهى بالتعادل (3-3)، وهو ما دفعه للتعبير عن غضبه بشكل واضح.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، يستعد صلاح لعقد اجتماع حاسم مع إدارة ليفربول فور انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 21 ديسمبر، وذلك لمناقشة مستقبله داخل النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا قرر صلاح الرحيل خلال يناير المقبل، فسيكون الدوري السعودي الوجهة الأقرب له، خاصة في ظل الاهتمام المتجدد من أندية كبيرة، أبرزها الهلال، الذي سبق أن حاول ضم اللاعب في فترات انتقال سابقة.

وتجدد الحديث عن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول، خصوصًا أنه يحظى بشعبية هائلة هناك، ويعد أحد أبرز الأسماء التي يرغب الدوري في استقطابها لتعزيز النجوم العالميين.

يُذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول عام 2017، وخلال سبعة مواسم أصبح أحد أعظم لاعبيه، محققًا الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عدة ألقاب فردية، كما أصبح الهداف التاريخي للريدز في البريميرليج.

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

عطلات مصر 2026 للموظفين والمعلمين .. جدول الإجازات الرسمية كاملة

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

