خطوة تفصل صلاح عن الدوري السعودي.. وأمم أفريقيا تحسم موقفه

يقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من اتخاذ خطوة قد تغير مسار مسيرته الكروية، وسط مؤشرات قوية على إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وشهدت الساعات الأخيرة تصاعدًا في التوتر بين صلاح والجهاز الفني للريدز بقيادة آرني سلوت، بعدما جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليًا، كان آخرها أمام ليدز يونايتد في لقاء انتهى بالتعادل (3-3)، وهو ما دفعه للتعبير عن غضبه بشكل واضح.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، يستعد صلاح لعقد اجتماع حاسم مع إدارة ليفربول فور انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 21 ديسمبر، وذلك لمناقشة مستقبله داخل النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا قرر صلاح الرحيل خلال يناير المقبل، فسيكون الدوري السعودي الوجهة الأقرب له، خاصة في ظل الاهتمام المتجدد من أندية كبيرة، أبرزها الهلال، الذي سبق أن حاول ضم اللاعب في فترات انتقال سابقة.

وتجدد الحديث عن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول، خصوصًا أنه يحظى بشعبية هائلة هناك، ويعد أحد أبرز الأسماء التي يرغب الدوري في استقطابها لتعزيز النجوم العالميين.

يُذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول عام 2017، وخلال سبعة مواسم أصبح أحد أعظم لاعبيه، محققًا الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عدة ألقاب فردية، كما أصبح الهداف التاريخي للريدز في البريميرليج.