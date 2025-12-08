قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كمّل فرحتها .. مبادرة إنسانية جديدة لدعم زواج اليتيمات فى الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد حمدي عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه في خطوة تعكس الدور الحيوي والمتنامي لوزارة التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، أطلقت جمعية الأورمان مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان (كمّل فرحتها) الهدف منها كفالة وستر وجواز الفتيات اليتيمات الغير قادرات على إتمام زفافهن فى قرى ومراكز محافظة الشرقية.

اضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تأتى هذه المبادرة في سياق الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتقديم خدمات متنوعة تُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما القرى النائية والنجوع.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة الانسانية "كمّل فرحتها" جاءت لدعم زواج الفتيات اليتيمات بهدف إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن وإستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة، وذلك من خلال تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لإستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الإجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا .

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

موضحًا أنه من خلال مبادرة "كمّل فرحتها" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 550 جنيه شهريًا، أو المساهمة بسهم بمبلغ 400 جنيه، ذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم زواج الفتيات اليتمات، ولوصول الخدمة الى عدد أكبر من المستفيدين، مشيرًا الى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة .

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (734) فتاة يتيمة بجميع مراكز محافظة الشرقية، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وزارة التضامن بالشرقية لوزارة التضامن الاجتماعي

