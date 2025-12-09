قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحطم طائرة شحن للجيش السوداني غرب بورتسودان
بعد إحالته للتحقيق .. حلمى عبد الباقي : النية مبيتة للإطاحة بى من نقابة الموسيقيين
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
رياضة

احتياطي الأردن يسقط منتخب مصر بالقاضية.. نجوم غاضبون من الخروج المهين بكأس العرب

مباراة مصر والأردن
مباراة مصر والأردن
يسري غازي

ودع منتخب مصر بطولة كأس العرب من الدور الأول بعد الخسارة اليوم أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

دمنا انحرق 

علق الإعلامي إبراهيم فايق على الخروج المهين لـ منتخب مصر الثاني من بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

قال الإعلامي إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن:  إحنا لا حول لنا ولا قوة .. في آخر الصف والله.. قاعد وشايف جمهور الأردن فرحان واحنا لا عندنا منتخب منتخب لا شكل ولا طعم ولا ريحة مفيش أي هجمة ولا جملة.

تابع ابراهيم فايق: منتخب الأردن كسبتنا بالصف الثاني والثالث والرابع واحنا مش عارف جايين البطولة نعمل إيه ..بيراميدز مرضيش يسيب اللاعيبة بتاعته لمنتخب مصر الثاني ولما اتزنق راح ساب وليد الكرتي للمغرب واحنا وافق على ترك مروان حمدي.

وأكمل: بسأل أحمد عبدالقادر فين وغيره من اللاعيبة المتميزة قالولي فيه لاعيبة اعتذرت عن الانضمام لمنتخب مصر مش عارف ليه؟ دمنا اتحرق قاعد وشابف مفيش منتخب ولا لاعيبة عارفة تلعب وجماهير الأردن فرحانة بلاعيبتها الكل مسئول عن المهزلة دى.

إحنا ماشيين من غير هدف

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 2»: «مبروك لمنتخب الأردن هم الأحق، وعايز أقول للمسؤولين عن كرة القدم في مصر فين الاستفادة من بطولة كأس العرب؟، كله استفاد إلا إحنا».

وأضاف: «إحنا ماشيين من غير هدف، على طول بنودع من الدور الأول في كافة الفئات ..مش ده منتخب مصر خالص الشكل سيء جدًا، كان هيحصل إيه لو أجلنا مباراتي بيراميدز في الدوري.

و اختتم : «أنا روحت المغرب وحزين على الفرق اللي بقى بينا وبينهم، الناس هتموت من اللي هتشوفه».

فضيحة مين المسئول

كتب أسامة حسن نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "فضيحه مين المسؤول علي اللي بيحصل للكوره المصريه.

خسارة مذلة

كتب طارق السيد نجم الزمالك السابق " عبر حسابه علي فيسبوك “خسارة مزلة لمنتخب مصر فى البطولة العربية”

حاجة تكسف

كتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد "عبر حسابه على فيسبوك "أقسم بالله حاجة تكسف وتفضح .. ده منظر منتخب مصر ومتقوليش لعيبة مين مش معايا ولعيبة فلان مجتش.

وتابع : ده احنا بنلاعب احتياطي الاردن يا جماااااعة .. ده احنا ابيض علي الابيض .. ربنا يكون في عون الجمهور اللي في الملعب علي قلة القيمة دي".

لا نلعب كرة قدم تليق بالمستوي الدولي 
علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على وداع منتخب  مصر الثاني لبطولة كأس العرب وأداء لاعبي الفريق.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك :في ١٧ نوفمبر الماضي وتعليقا علي جزء من مباراة منتخب مصر الاول ( اللي راح امم افريقيا وكاس العالم)  ومنتخب كاب فيردى كتبت هذا التعليق :  "بوضوح نحن لا نلعب كرة القدم التي تليق بالمستوى الدولي .  وكلمة نسبيا مقارنة بالشوط الاول امام كاب فيردى . 

وتابع :نحن نفتقد اللياقة والقوة والسرعة في المسافات القصيرة وفي المسافات الطويلة والضغط ولعب ٩٠ دقيقة كاملة والتنظيم الدفاعي وغيرها من مشاكل نتيجة فوضي فنية لم تعالج من سنين .


وأضاف:‏وراجعوا الكلمات وطبقوها علي منتخب كأس العرب .. فالقضية مش هذا المنتخب ولكنها مستوى اللعبة عندنا وقلنا كتير وقدمنا الحلول ولكن من اهم عناصر الفوضي الاندية نفسها والتي جعلت الكورة فلوس للاعيبة لايتدربون جيدا ومدربون في مراحل الناشئين لايدربون جيدا وعناصر اللعبة معظمهم لايعلمون بالجديد في كرة القدم واللايف ستايل للاعبينا انتم عارفينه .

واختتم :فتكون النتيجة هزيمة امام الاردن الاحتياطي ٣/صفر وتكون النتيجة حفلة للتأهل لكاس العالم بمجموعة ضعيفة ولما قلنا كده كانوا يردون اننا من أعداء النجاح  ‏يا اهلا بالنجاح .. وياله من نجاح ؟

يوم حزين للكرة المصرية

كتب الاعلامي احمد شوبير " عبر حسابه علي فيسبوك “يوم حزين للكورة المصرية بس ارجعوا للقصه من البدايه وانتوا تعرفوا ايه السبب في الكارثه اللي حصلتنا”.

فتح تحقيق 

علّق وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على خسارة المنتخب المصري الثاني أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، وهي الهزيمة التي أطاحت بالفراعنة من المسابقة مبكرًا.

وفي تصريحاته عبر قناة "بي إن سبورت"، أعرب وائل جمعة عن استيائه من أداء ونتائج المنتخب، مؤكدًا أن الهزيمة لم تكن مفاجِئة.

وقال جمعة:"للأسف النتيجة كانت متوقعة بعد ما رأيناه في المباريات الثلاث. هناك فشل واضح، وأتمنى أن يُحاسَب المسؤول عنه. منذ سنوات نرى أخطاء متكررة دون أن يتحمل أحد المسؤولية. الجمهور البسيط لا يريد سوى رؤية منتخب بلده يفوز ويسعد."

 

وأضاف مدافع الفراعنة السابق:"أتمنى محاسبة كل من شارك في هذه المهزلة. اسم مصر كبير في آسيا وإفريقيا، ولا بد من التحقيق في ما حدث سواء كانت الأخطاء بقصد أو دون قصد. المنظومة الرياضية المصرية كلها يجب أن تتحمل تبعات هذا الإخفاق."

 

وأكد جمعة أن الخطأ الأساسي كان في إدارة ملف مشاركة المنتخبات المصرية في البطولة، قائلاً:"القرار كان خاطئًا من البداية. كان يجب الحفاظ على اسم منتخب مصر. مدرب المنتخب الأول كان يجب أن يكون حاضرًا مع مدرب المنتخب الثاني. القرارات التي اتُّخذت هي ما أدت إلى ظهور المنتخب بهذا الشكل."

 

واختتم وائل جمعة حديثه قائلاً:"الكرة بدون نظام لن تنجح. لدينا لاعبون جيدون لكن تمت التضحية بهم بسبب العند داخل المنظومة. المنتخب المصري كان خارج التركيز تمامًا في البطولة، وهذا نتيجة سوء الإدارة."

ولنا في الخيال حب
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
أسباب الكحة المزمنة
طريقة عمل كفتة الدجاج
