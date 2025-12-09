علق الإعلامي إبراهيم فايق على الخروج المهين لمنتخب مصر الثاني من بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

ودع منتخب مصر بطولة كأس العرب من الدور الأول بعد الخسارة اليوم أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

قال الإعلامي إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة .. في آخر الصف والله.

أضاف إبراهيم فايق: قاعد وشايف جمهور الأردن فرحان واحنا لا عندنا منتخب منتخب لا شكل ولا طعم ولا ريحة مفيش أي هجمة ولا جملة.

تابع ابراهيم فايق: منتخب الأردن كسبتنا بالصف الثاني والثالث والرابع واحنا مش عارف جايين البطولة نعمل إيه.

واصل: بيراميدز مرضيش يسيب اللاعيبة بتاعته لمنتخب مصر الثاني ولما اتزنق راح ساب وليد الكرتي للمغرب واحنا وافق على ترك مروان حمدي.

وأكمل: بسأل أحمد عبدالقادر فين وغيره من اللاعيبة المتميزة قالولي فيه لاعيبة اعتذرت عن الانضمام لمنتخب مصر مش عارف ليه؟

وأتم إبراهيم فايق: دمنا اتحرق قاعد وشابف مفيش منتخب ولا لاعيبة عارفة تلعب وجماهير الأردن فرحانة بلاعيبتها الكل مسئول عن المهزلة دى.