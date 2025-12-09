سقوط قذائف مجهولة في محيط مطار المزة بدمشق دون إصابات

أفادت وسائل إعلام سورية مساء الثلاثاء بوقوع انفجارات في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، ناجمة عن سقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المزة العسكري.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" إن أصوات الانفجارات سمعت في المنطقة، بينما تعمل الجهات المختصة على التحقق من طبيعتها. وفي وقت لاحق، أكدت أن ثلاث قذائف سقطت في محيط المطار.

من جهته، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن نشطاءه في دمشق رصدوا دوي الانفجارات تزامنا مع وصول سيارات للشرطة والإسعاف إلى أوتوستراد المزة، دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، جرى التأكيد على أن القذائف لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن وحدات مختصة انتشرت في محيط الموقع وبدأت تحقيقاتها لتحديد الجهة المسؤولة عن الاستهداف.