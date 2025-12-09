دوللي شاهين لصدى البلد: أنا مع التربية الحديثة.. والأمومة أهم حاجة عندي (فيديو )

أكدت الفنانة دوللي شاهين خلال مشاركتها في ندوة موقع صدى البلد أن الأمومة تمثل لها القيمة الأهم في حياتها، مشيرة إلى أنها تحرص دائماً على تطبيق أساليب التربية الحديثة مع ابنتها، بما يضمن لها بيئة نفسية صحية وتوازناً في شخصيتها.

وأضافت شاهين خلال الندوة أن دور الأم لا ينتهي، وأن اهتمامها بأسرتها يأتي في المقام الأول مهما انشغلت بأعمالها الفنية، لافتة إلى أن التربية الحديثة لا تعني التفريط في المبادئ، بل تعتمد على الحوار والاحترام المتبادل بين الأم وأبنائها.

وشهدت الندوة حديثاً موسعاً حول مسيرتها الفنية وأحدث أعمالها، إضافة إلى رؤيتها حول قضايا المجتمع والأسرة، حيث تفاعل الجمهور مع تصريحاتها التي عكست اهتمامها الكبير بدور الأم في بناء جيل واعٍ ومسؤول



