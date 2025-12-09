فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة

فاز فريق سيدات فيروفيارو الموزمبيقي لكرة السلة على نظيره هيئة الموانئ الكيني بنتيجة ٩١-٧٦، في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين حيث تساوت النتيجة على مدار فترات المباراة الأربعة قبل أن يحسم الفريق الموزمبيقي نتيجة المباراة لصالحه مع نهاية الفترة الرابعة بنتيجة ٩١-٧٦.
ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.
وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري. المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري. المجموعة الثالثة: الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.