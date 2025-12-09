فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة

فاز فريق سيدات فيروفيارو الموزمبيقي لكرة السلة على نظيره هيئة الموانئ الكيني بنتيجة ٩١-٧٦، في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

‎ وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين حيث تساوت النتيجة على مدار فترات المباراة الأربعة قبل أن يحسم الفريق الموزمبيقي نتيجة المباراة لصالحه مع نهاية الفترة الرابعة بنتيجة ٩١-٧٦.

ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري. ‏‎

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري. ‏‎المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري. ‏‎المجموعة الثالثة: ‎الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.