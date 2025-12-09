بعد توديع كأس العرب .. شيكابالا منفعلا : شكلنا بقا وحش

خسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وقال محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك والكرة المصرية السابق فى تصريحات تلفزيونية : شكلنا بقا وحش والناس بتقابلنا مستغربة إن هو ده منتخب مصر اللي بنقول عليه أحسن منتخب في إفريقيا.

وتابع : ورابطة الأندية: مفيهاش حد لعب كرة وإحنا جايين كأس العرب مش عارفين جايين نعمل ايه".



وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.