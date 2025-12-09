حارس الأردن: لقب كأس العرب سيكون في عمان

شهدت الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 خروج منتخب مصر من البطولة، بعد خسارته الثقيلة أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.



وبهذا الفوز، رفع منتخب الأردن رصيده إلى 9 نقاط متصدرًا المجموعة بالعلامة الكاملة.

نور الدين زايد: "نعد الجماهير أن البطولة تكون في عمّان"

أعرب نور الدين زايد، حارس مرمى منتخب الأردن، عن سعادته الكبيرة بالفوز، خلال تصريحات لقناة الكأس، قائلًا:"نبارك للأمة الأردنية كاملة، فريق الأردن بمن حضر، اللاعبون البدلاء لم يقصروا وكانوا على قدر المسؤولية، ونعد الجماهير أن البطولة تكون في عمان."

وأكد زايد أن أداء اللاعبين الاحتياطيين كان على مستوى تطلعات الجماهير والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الروح الجماعية كانت سر الانتصار.

من جهته، علّق أبو زريق شرارة، لاعب منتخب الأردن، على الفوز قائلاً:"مبارك لجماهيرنا الفوز، وهارد لك للمنتخب المصري. نحن بمن حضر داخل الملعب، ولدينا ثقة في أنفسنا، وحصدنا في ثلاث مباريات انتصارات بالعلامة الكاملة."

وأضاف شرارة:"يجب أن ننسى ما مضى ونركز في الدور المقبل. المواجهات القادمة صعبة وتحتاج تركيزًا أكبر، ولدينا عناصر قادرة على تقديم مستويات قوية. نعمل على قلب واحد ويد واحدة وندعم أي لاعب في الميدان."