حلمي طولان يفتح النار بعد الهزيمة من الأردن: محدش دعمني والخروج من كأس العرب بفعل فاعل

علق حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني على خروج الفراعنة من بطولة كأس العرب.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب من الدور الأول بعد الخسارة اليوم أمام الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

وقال حلمي طولان عبر المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر ولد يتيما بفعل فاعل ولم يلق دعما سوى من اثنين فقط هما المهندس هاني أبوريدة ومن إعلامي واحد وهو الاعلامي مدحت شلبي.



وتابع طولان: منتخب مصر الثاني لم يلق أى دعم من أحد وكان هناك كلام كثير قبل البطولة بأنها ودية وليست رسمية.

وواصل: الأندية في البلاد العربية أوقفت الدوري لتجهيز المنتخبات للبطولة العربية عدا مصر، لأن الدوري في نظر الكثير أهم من منتخب مصر.

وشدد على أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تُحسم في ملف كرة القدم داخل مصر.

وأشار حلمي طولان إلى أن منتخب مصر أهدر اليوم أكثر من ست فرص، بينما أحرز منتخب الأردن من الثلاث فرص التي توجت بأهداف من بينها ضربة جزاء.

وتابع طولان أن المسئول عن ما حدث في البطولة هو واحد فقط رفض ايقاف الدوري وضحى بسمعة مصر وسمعة الكرة المصرية.