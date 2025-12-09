الترخيص في مهنة التخليص الجمركي .. ما الذي يلزمك لبدء العمل؟

حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وذلك لضمان رفع كفاءة العاملين وضبط أداء المنظومة الجمركية في مختلف المنافذ.

الاشتراطات المطلوبة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي

نصت المادة 52 من القانون على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمزاولة المهنة، وجاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 21 عامًا.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو مُعفيًا منها.

ألّا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من جهة حكومية أو من جدول المخلصين بسبب قضية تمس الأمانة أو الشرف.

المؤهلات العلمية والخبرات

الحصول على مؤهل عالٍ كشرط أساسي.

حضور واجتياز الدورات التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى اجتياز اختبار الصلاحية.

يُعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات، بشرط اجتياز الاختبار.

اجتياز فترة تدريب لمدة ستة أشهر تحت التمرين، باستثناء من كانوا يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من موظفي المصلحة سابقًا.

الوضع الوظيفي

عدم العمل في أي جهة حكومية أو هيئة عامة أو قطاع عام أو أعمال عام.

يشترط لمن سبق له العمل بمصلحة الجمارك مضي ثلاث سنوات على ترك الخدمة.

المتطلبات الإدارية

توفير مكتب مستقل داخل جمهورية مصر العربية لممارسة النشاط.

تقديم بطاقة ضريبية سارية.