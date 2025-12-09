قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: تقرير فيتش يُعزز ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري

فريدة محمد

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يُمثل إشارة ثقة دولية في قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار المالي.

وأضاف «مظلوم»، أن التقرير يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط الاقتصادية لأنه يعتمد على مؤشرات موضوعية ويعكس متابعة دقيقة للتطورات في سوق المال، ومستوى الاحتياطي النقدي، وأداء المالية العامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إشادة «فيتش» بالإجراءات الأخيرة، وعلى رأسها التوسع في سياسة تحرير الأسواق وزيادة الشفافية في القطاعات الإنتاجية، تُعد عاملا مهمًا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات.

