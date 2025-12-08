قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
برلمان

المؤتمر: تقرير فيتش يعزز الثقة في الجنيه ويؤكد تحسن الاقتصاد المصري

محمود جبر
محمود جبر

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن تقرير وكالة فيتش لشهر نوفمبر 2025 يحمل رسائل إيجابية للاقتصاد المصري، ويعكس تحسناً واضحاً في مؤشرات القطاع الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين في قوة الجنيه وتماسك السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القبطان محمود جبر، أن ارتفاع استثمارات محفظة الأوراق المالية منذ أغسطس بدافع العوائد الجذابة ساهم في تحسين أداء الجنيه أمام الدولار، مع توقعات باستمرار استقراره خلال عام 2026.

كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي لن يؤثر على جاذبية السندات المصرية، بل يفتح المجال أمام تدفقات أكبر لرؤوس الأموال ويوفر بيئة استثمارية أكثر مرونة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن فيتش تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026 بفضل نمو الصادرات وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، وهو ما يمثل دعماً حقيقياً للقطاع الخارجي وتعزيزاً لقدرة الاقتصاد على تحقيق توازن مستدام.

وأشار جبر كذلك إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025 مع توقعات بارتفاعه إلى 52.6 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لأعلى مستوى منذ 2020، ما يعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم التوسع الاستثماري.

وأوضح أن التقرير شهادة ثقة في مسار الاقتصاد المصري، وفرصة لاستثمار زخم التحسن الحالي في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل تعود بالنفع على المواطن والدولة.

حزب المؤتمر وكالة فيتش أداء الجنيه الدولار البنك المركزي

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة انتهاء اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج بـ30 دائرة ملغاة

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة انتهاء اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج بـ30 دائرة ملغاة

الشوربجي يسليم جوائز التميز بـ"الوطنية للصحافة"

الشوربجي يسلم جوائز التميز بالوطنية للصحافة

مدبولي

رئيس الوزراء يتابع نتائج المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

