أخبار التوك شو| انفعال أحمد موسى.. وتحذير عمرو أديب.. وتعليق لميس الحديدي الناري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

حديقة حيوان الجيزة تعود لسابق عهدها قبل 150 عاما.. والافتتاح في هذا الموعد

كشف محمد كامل، رئيس شركة حدائق لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن حديقة الحيوان بالجيزة حديقة عريقة، لكنها خرجت خلال سنوات الإهمال من تصنيفات المنظمات الدولية المعنية بحدائق الحيوان حول العالم.

وأوضح أن أبرز بنود عقد التطوير هو إلزام الشركة بإعادة الرونق للحديقة، وعودة تسجيلها مرة أخرى في المنظمات الدولية.

أحمد موسى يطالب بتحديد قيمة عادلة لإيجار أراضي الأوقاف: نريد عدلا يحمي المواطن والممتلكات

أكد الإعلامي أحمد موسى على أهمية تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية لأراضي وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى ارتفاع بعض الأسعار بشكل مفاجئ أثار قلق عدد من المواطنين.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن كثيرًا من الأهالي يمتلكون مساحات صغيرة تتراوح بين أربعة وستة قراريط، ويصعب عليهم دفع مبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه للحصول على الفدان، مؤكدًا أن أسعار الإيجار تختلف حسب المكان والمعايير المحددة لكل قطعة أرض.

وأشار موسى إلى أن المطالب تتمثل في تحقيق قيمة إيجارية عادلة تراعي ظروف الفلاحين الصغار، دون الإضرار بحق وزارة الأوقاف في ممتلكاتها. وأضاف: «نريد أن نحافظ على أصول الأوقاف، وفي نفس الوقت نوقف أي ظلم للمواطن، فهناك من لا يملك القدرة على الدفع، وهناك آخرون يمتلكون القدرة المالية على سداد الإيجار.»

وشدد موسى على أن الهدف هو التوازن بين حقوق الوزارة ومصلحة المواطن، وضمان تطبيق العدالة في جميع التعاملات الإيجارية للأراضي التابعة للأوقاف.

كارثة وفضيحة.. عمرو أديب: ماسورة مياه فرقعت في اللوفر وتضررت غرف الآثار المصرية

علق الإعلامي عمرو أديب، على غرق مكتبة الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس وتلف 400 وثيقة تاريخية .

ساندوا ابننا.. عمرو أديب: مدرب ليفربول داخل في خناقة غير طبيعية مع محمد صلاح

علق الإعلامي عمرو أديب، على طريقة تعامل نادي ليفربول مع لاعبنا المصري محمد صلاح وعدم مشاركته أساسيا مع ليفربول .

تعليق ناري من لميس الحديدي على تسمية مباراة إيران ومصر بفخر المثليين

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على ما رشح من أنباء عن احتمالية إقامة ما يسمى فعاليات مباراة الفخر لمجتمع الميم في الولايات المتحدة، والتي أثارت جدلًا عالميًا واسعًا، وذلك بعد الحديث عن إمكانية إقامتها خلال مباراة مصر وإيران المقررة يوم 26 يونيو ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، قائلة: خبر مثير جدًا. فمدينة سياتل، وهي واحدة من 11 مدينة مضيفة، معروفة بدعم المثليين، ولديها ما يسمى يوم الكرامة والفخار بالمجتمع المثلي، وهذا في يوم مباراة مصر وإيران، وهما دولتان مسلمتان لديهما قوانين ضد المثليين.

منخفض جوي بارد يضرب البلاد وأمطار غزيرة على السواحل والأرصاد تكشف تفاصيل الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الجمهورية تتأثر منذ صباح اليوم بمنخفض جوي قوي قادم من أوروبا، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة على عدد من محافظات الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» مع الإعلامي أحمد موسى، أن مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة تشهد أيضًا أمطارًا متوسطة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الأجواء متطابقة مع توقعات الهيئة المعلنة مسبقًا.

وأضافت أن تأثير المنخفض سيستمر لعدة أيام، حيث ترتفع فرص سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة لتصل إلى أمطار متوسطة ورعدية، وقد تتحول إلى غزيرة على مطروح والإسكندرية وشمال الدلتا ومحافظات الغربية والشرقية، مع كون السواحل الشمالية الأكثر تأثرًا بالأحوال الجوية غير المستقرة.

وأشارت غانم إلى أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان ذروة التقلبات، بينما من المتوقع أن تتحسن الأجواء تدريجيًا مع نهاية الأسبوع وتحديدًا يوم الجمعة.

أي فُـ ـجر سياسي لازم يبقى له حدود| تعليق ناري لـ تامر أمين على كلام نتـ ـنياهو الجدلي

شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى ان نتنياهو يأخذ العالم لطريق عكسي.

زلزال تركيا| البحوث الفلكية: الهزة كانت ضعيفة وإحساس المواطنين قارب إحساس الميكنة الحديثة

كشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل جديدة بشأن الهزة الأرضية التي ضرب أنطاليا التركية.

أحمد موسى ينفعل بسبب شائعات رسوم تأشيرة الدخول لمصر: حملة ممنهجة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بعض الجهات المعادية للدولة تروج لحملات وشائعات تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وعلى رأسها القطاع السياحي، معقبًا: «هناك شائعات كاذبة عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول هي محاولة لاستهداف السياحة، وفي مواقع إخبارية وقعت فيه».

مفيدة شيحة: المكاشفة والمصارحة أهم حاجة في العلاقة قبل ما نركب قطر الطلاق

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، عن العلاقات العاطفية والزوجية، مشيرة إلى ان أهم عنصر في نجاح أي علاقة زوجية هو الصراحة من البداية.