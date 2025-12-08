أي فُـ ـجر سياسي لازم يبقى له حدود| تعليق ناري لـ تامر أمين على كلام نتـ ـنياهو الجدلي

شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى ان نتنياهو يأخذ العالم لطريق عكسي.



وأضاف الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن :"أي فجر سياسي لابد أن يكون له حدود وما يفعلة أمر مثير للاشمئزاز، وقال "لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية" وبهذا التصريح بيقل الموضوع، أي فُـ ـجر سياسي لازم يبقى له حدود".

وتابع الإعلامي تامر أمين، أن تجاهل الجميع من الحلفاء من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وانتهى الموضوع وقرر وبهذه الطريقة يأخذ العالم في طريق عكس الاتجاه.