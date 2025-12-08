متحدث الوزارة: الأوقاف تدعم الفلاحين وليس هدفها زيادة الإيجار

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أسباب رفع عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الهيئة، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تستهدف تعظيم الأصول ودعم الفلاحين.

وقال أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير الأوقاف قام بإجراء تغييرات مؤثرة داخل الوزارة من أجل تعظيم الأصول.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الأوقاف أصدر قرارًا للتعامل الرحيم مع أصحاب الملكيات المفتتة، من قيراط حتى 3 أفدنة، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت حجم استثمار كبير للفلاحين خلال الفترة الأخيرة.

وتابع رسلان: «الأوقاف تدعم الفلاحين وليس هدفها زيادة الإيجار»، موضحًا أنه تم تقسيم المساحات إلى 4 أنواع وفقًا للمساحة والمميزات المتوفرة بكل قسم، مع وجود مزايا نسبية للمستأجر من أراضي الأوقاف تكون أقل من القيم السائدة في السوق.

وأضاف: «تم تشكيل لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة وتكليفهم لاستجلاء العدالة، كما أننا نراعي القيمة الإيجارية النوعية وسعر الفدان الإيجاري التابع للقيمة الإيجارية في السوق».

واستكمل: «القيمة الإيجارية للفدان التابع للأوقاف لم تتجاوز 55 ألف جنيه، وفي الأقصر تتراوح قيمة فدان الأوقاف من 8 إلى 18 ألف جنيه حسب مزايا كل فدان».