منخفض جوي بارد يضرب البلاد وأمطار غزيرة على السواحل والأرصاد تكشف تفاصيل الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الجمهورية تتأثر منذ صباح اليوم بمنخفض جوي قوي قادم من أوروبا، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة على عدد من محافظات الدلتا ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» مع الإعلامي أحمد موسى، أن مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة تشهد أيضًا أمطارًا متوسطة وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الأجواء متطابقة مع توقعات الهيئة المعلنة مسبقًا.

وأضافت أن تأثير المنخفض سيستمر لعدة أيام، حيث ترتفع فرص سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة لتصل إلى أمطار متوسطة ورعدية، وقد تتحول إلى غزيرة على مطروح والإسكندرية وشمال الدلتا ومحافظات الغربية والشرقية، مع كون السواحل الشمالية الأكثر تأثرًا بالأحوال الجوية غير المستقرة.

وأشارت غانم إلى أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان ذروة التقلبات، بينما من المتوقع أن تتحسن الأجواء تدريجيًا مع نهاية الأسبوع وتحديدًا يوم الجمعة.

ونصحت المواطنين بتوخي الحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لافتة إلى أن اضطراب البحر المتوسط يساهم في زيادة معدلات الأمطار بالمحافظات المطلة عليه.