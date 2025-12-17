قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ألباسيتي يقصي سيلتا فيجو بركلات الترجيح في كأس ملك إسبانيا

سيلتا فيجو وألباسيتي
سيلتا فيجو وألباسيتي
حمزة شعيب

فجر فريق ألباسيتي واحدة من أبرز مفاجآت الدور الثالث لبطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما أطاح بمضيفه سيلتا فيجو بركلات الترجيح، عقب تعادل مثير بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت على ملعب كارلوس بيلمونتي، تحت إدارة الحكم الإسباني خوسيه لويس جوزمان مانسيلا.

ودخل ألباسيتي، صاحب المركز الرابع عشر في دوري الدرجة الثانية، اللقاء بثقة كبيرة أمام سيلتا فيجو الذي يحتل المركز الثامن في الليجا، ونجح في فرض إيقاعه على مجريات المباراة، ليجر منافسه الأقوى نظريًا إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح التي حسمت بطاقة التأهل لصالح أصحاب الأرض.

وبادر ألباسيتي بالتسجيل مبكرًا عن طريق جيفتي بيانكور في الدقيقة 18، مستغلًا ارتباك دفاع سيلتا فيجو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، بعدما عجز الضيوف عن إدراك التعادل خلال النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، كاد ألباسيتي أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ بعد تسديدة قوية من أليخاندرو ميلينديز اصطدمت بالقائم، قبل أن ينجح سيلتا فيجو في قلب الطاولة بتسجيل هدفين متتاليين، عن طريق بويل لاجو في الدقيقة 64 وبورخا إيجليسياس في الدقيقة 75.

ورفض ألباسيتي الخروج من المنافسة، ليتمكن خيسوس فاييخو من اقتناص هدف التعادل القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وخلال الوقت الإضافي واصل ألباسيتي ضغطه بحثًا عن هدف الحسم، وأهدر جون موريسيو فرصة محققة بعدما ارتطمت تسديدته بالقائم في الدقيقة 99، لتظل النتيجة 2-2 حتى صافرة النهاية والاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، أظهر لاعبو ألباسيتي رباطة جأش كبيرة، ونجحوا في تسجيل جميع محاولاتهم عبر بويرتاس أنطونيو وريكي رودريجيز وخيسوس فاييخو، في المقابل أهدر لاعبو سيلتا فيجو ركلاتهم الثلاث بواسطة أوسكار مينجيزا وهوجو ألفاريز وياجو أسباس.

وبهذا الانتصار التاريخي، يحجز ألباسيتي بطاقة التأهل عن جدارة، مضيفًا فصلًا جديدًا إلى سلسلة مفاجآت فرق الدرجة الثانية في بطولة كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

سيلتا فيجو ألباسيتي كأس ملك إسبانيا

