ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ريال مدريد يتقدم بثنائية أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

 

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد على حساب مضيفه تالافيرا دي لا رينا، في المباراة التي تجمعهما على ملعب إل برادو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-2026.

وجاء الهدف الأول للفريق الملكي عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 41، بعدما استغل تفوق ريال مدريد الهجومي وترجم إحدى الفرص إلى هدف التقدم.

 وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عزز الميرينجي النتيجة بهدف ثانٍ سجله فيرناندو مدافع تالافيرا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط بتقدم ريال مدريد بثنائية نظيفة.

تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا 

دخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل ضم: لونين – داني خيمينيز – هويسن – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – ماستانتونو – أردا جولر – داني سيبايوس – جونزالو – إندريك – كيليان مبابي.

تالافيرا في مواجهة العملاق المدريدي يُعد تالافيرا دي لا رينا أحد الأندية المتواضعة التي تنتمي لمدينة تالافيرا في إقليم كاستيا لا مانتشا، ويتخذ من ملعب إل برادو، الذي لا تتجاوز سعته خمسة آلاف متفرج، ملعبًا له. وينافس الفريق في دوري بريميرا فيدراثيون، الدرجة الثالثة الإسبانية، ويحتل المركز الأخير في مجموعته، ما يعكس صعوبة موقفه الفني هذا الموسم.

ورغم نتائجه السلبية محليًا، نجح فريق المدرب أليخاندرو ساندورني في لفت الأنظار خلال مشواره ببطولة كأس الملك، بعدما أطاح بـ رايو ماخاداوندا خارج أرضه بنتيجة 4-1، ثم حقق فوزًا مهمًا على مالاجا بنتيجة 2-1، ليبلغ دور الـ32 للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

ووصول تالافيرا إلى هذا الدور منح الفريق دفعة معنوية كبيرة وأعاد الحماس لجماهير المدينة، التي عاشت أجواء استثنائية قبل مواجهة أحد عمالقة الكرة الإسبانية، ريال مدريد.

ريال مدريد تالافيرا كأس ملك إسبانيا

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

