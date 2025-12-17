ريال مدريد يتقدم بثنائية أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد على حساب مضيفه تالافيرا دي لا رينا، في المباراة التي تجمعهما على ملعب إل برادو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2025-2026.

وجاء الهدف الأول للفريق الملكي عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 41، بعدما استغل تفوق ريال مدريد الهجومي وترجم إحدى الفرص إلى هدف التقدم.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، عزز الميرينجي النتيجة بهدف ثانٍ سجله فيرناندو مدافع تالافيرا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط بتقدم ريال مدريد بثنائية نظيفة.

تشكيل ريال مدريد أمام تالافيرا

دخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل ضم: لونين – داني خيمينيز – هويسن – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – ماستانتونو – أردا جولر – داني سيبايوس – جونزالو – إندريك – كيليان مبابي.

تالافيرا في مواجهة العملاق المدريدي يُعد تالافيرا دي لا رينا أحد الأندية المتواضعة التي تنتمي لمدينة تالافيرا في إقليم كاستيا لا مانتشا، ويتخذ من ملعب إل برادو، الذي لا تتجاوز سعته خمسة آلاف متفرج، ملعبًا له. وينافس الفريق في دوري بريميرا فيدراثيون، الدرجة الثالثة الإسبانية، ويحتل المركز الأخير في مجموعته، ما يعكس صعوبة موقفه الفني هذا الموسم.

ورغم نتائجه السلبية محليًا، نجح فريق المدرب أليخاندرو ساندورني في لفت الأنظار خلال مشواره ببطولة كأس الملك، بعدما أطاح بـ رايو ماخاداوندا خارج أرضه بنتيجة 4-1، ثم حقق فوزًا مهمًا على مالاجا بنتيجة 2-1، ليبلغ دور الـ32 للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

ووصول تالافيرا إلى هذا الدور منح الفريق دفعة معنوية كبيرة وأعاد الحماس لجماهير المدينة، التي عاشت أجواء استثنائية قبل مواجهة أحد عمالقة الكرة الإسبانية، ريال مدريد.