أخبار العالم

خوف إسرائيلي من السعودية.. المملكة تهدد قوة الاحتلال بصفقة إف-35

إف -35
إف -35
محمد على

أفادت تقارير بأن إسرائيل تدرس طلب ضمانات أمنية من الولايات المتحدة إذا مضت واشنطن قدماً في بيع طائرات إف-35 المقاتلة للسعودية، وربطت الصفقة بالتطبيع المحتمل، وفق ما أفاد موقع أكسيوس الصحفي الأمريكي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين.

بحسب التقرير، أبلغ نظام الاحتلال إدارة ترامب أن مثل هذه الصفقة يجب أن تكون مشروطة بتطبيع العلاقات بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي.

"إسرائيل" تريد مقايضة "إف-35" بالتطبيع

 

ونقلت المنصة الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله "أبلغنا إدارة ترامب أن توريد طائرات إف-35 للسعودية يجب أن يكون خاضعا للتطبيع السعودي مع إسرائيل".


وذكرت تقارير أن كيان الاحتلال أبدى قلقه إزاء القرب الاستراتيجي للأراضي السعودية، مشيرا إلى أن طائرات إف-35 يمكنها الوصول إلى المجال الجوي الإسرائيلي في غضون دقائق إذا تم نشرها في الجزء الغربي من المملكة.


ترامب يعلن عزمه بيع مقاتلات إف-35 للسعودية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة تنوي بيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-35 للسعودية، وذلك قبل يوم واحد فقط من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات رفيعة المستوى.

قال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول الموافقة المحتملة على الصفقة: "سنفعل ذلك. سنبيع طائرات إف-35 ". ووصف الرياض بالشريك الاستراتيجي، وأضاف: "لقد كانوا حليفًا رائعًا".

تُشير هذه الخطوة إلى تعميق التعاون الدفاعي الأمريكي السعودي بشكل كبير، وتأتي في ظل تصاعد النشاط العسكري الإقليمي والتوترات الجيوسياسية.

ومن شأن بيع طائرات إف-35 أن يعزز القدرات الجوية للمملكة بشكل كبير، مما قد يُحدث تغييرًا في التوازن العسكري في الخليج العربي.

أبلغت إسرائيل إدارة ترامب بشكل خاص أنها لا تعارض بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-35 للسعودية، طالما أن الصفقة مرتبطة بشكل مباشر بالتطبيع الدبلوماسي الكامل بين الرياض وإسرائيل.    

وستركز مناقشات البيت الأبيض على اتفاق أمني محتمل بين الولايات المتحدة والسعودية، وحزمة طائرات إف-35 التي نوقشت منذ فترة طويلة، وجهود واشنطن لتحقيق اختراق في التطبيع الإسرائيلي السعودي.

خوف إسرائيل من السعودية

وتسعى إسرائيل بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إلى الحفاظ على تفوّقها العسكري النوعي في المنطقة من خلال امتلاك أكثر الطائرات تطورًا، وعملت في السابق على منع بيع إف-35 لدول من بينها تركيا والإمارات.

السعودية نتنياهو ـ ترامب الأمريكية السعودية تفوق تل أبيب خوف إسرائيلي المملكة المملكة تهدد خوف إسرائيل خوف إسرائيل من السعودية

