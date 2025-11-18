رغم علاقة الدفء بينهما.. ترامب يفرض أقوى عقوبات على بوتين

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل تُقلل بالفعل من عوائد النفط الروسية، ومن المرجح أن تُقلل من كمية النفط الروسي المُباع على المدى الطويل.

أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان أن تحليله للتأثير الأولي للعقوبات المُعلن عنها في 22 أكتوبر على السوق أظهر أنها "تُحقق هدفها المُتمثل في تقليص عوائد روسيا من خلال خفض سعر النفط الروسي، وبالتالي قدرة البلاد على تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا".

أقوى عقوبات..قد يُحرم المُخالفون من النظام المالي المُعتمد على الدولار

يُعد هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة من أقوى العقوبات الأمريكية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وأول عقوبات مباشرة يفرضها الرئيس دونالد ترامب على روسيا منذ توليه منصبه في يناير.

حددت العقوبات 21 نوفمبر موعدًا نهائيًا للشركات لإنهاء تعاملاتها مع روسنفت ولوك أويل وقد يُحرم المُخالفون من النظام المالي المُعتمد على الدولار.

لكن لم يتضح بعد كيف ستُنفذ وزارة الخزانة هذه العقوبات فيما تُعتبر الصين والهند أكبر مُشتريين للنفط الروسي.

أفاد تحليل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن العديد من الأصناف الرئيسية من النفط الخام الروسي تُباع بأدنى أسعار لها منذ سنوات، وأشار إلى أن ما يقرب من اثني عشر مشتريًا رئيسيًا من الهند والصين للخام الروسي أعلنوا عن نيتهم ​​تعليق مشترياتهم من النفط الروسي لتسليمات ديسمبر.

سعر برميل النفط الروسي

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG Workspace) يوم الاثنين أن خام الأورال القياسي مُحمّل في نوفوروسيسك، مركز النفط الروسي على البحر الأسود، تم تداوله عند 45.35 دولارًا للبرميل في 12 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023.

في ذلك الوقت، كانت روسيا قد بدأت في تجميع "أسطول ظل" من الناقلات لتجنب سقف السعر الذي تقوده مجموعة السبع عند 60 دولارًا للبرميل والذي تم فرضه في ديسمبر 2023.

سعر البرميل النفطي عالميًا

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 62.71 دولار في 12 نوفمبر وتم تداولها عند 64.03 دولار يوم الاثنين.

ارتفع خام أورال نوفوروسيسك إلى 47.01 دولار يوم الاثنين فيما استؤنفت عمليات التحميل في ميناء البحر الأسود بعد تعليقها بسبب هجوم أوكراني بطائرة بدون طيار وصاروخ.

ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن خصومات النفط الروسي على خام برنت قد اتسعت حيث خفضت شركات التكرير الهندية والصينية الرئيسية المشتريات بسبب العقوبات الأمريكية.

تجويع آلة حرب بوتين

أكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية على إن العقوبات تعتبر بالنسبة للأمريكيين "تجويع لآلة حرب بوتين" وأن الوزارة "مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لإنهاء القتل بلا معنى" في أوكرانيا، حسبما صرح.