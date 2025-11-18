قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستيانو رونالدو يزور البيت الأبيض في لقاء رسمي مع دونالد ترامب
الخطيب: نعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
أخبار العالم

رغم علاقة الدفء بينهما.. ترامب يفرض أقوى عقوبات على بوتين

محمد على

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين روسنفت ولوك أويل تُقلل بالفعل من عوائد النفط الروسية، ومن المرجح أن تُقلل من كمية النفط الروسي المُباع على المدى الطويل.

أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان أن تحليله للتأثير الأولي للعقوبات المُعلن عنها في 22 أكتوبر على السوق أظهر أنها "تُحقق هدفها المُتمثل في تقليص عوائد روسيا من خلال خفض سعر النفط الروسي، وبالتالي قدرة البلاد على تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا".

أقوى عقوبات..قد يُحرم المُخالفون من النظام المالي المُعتمد على الدولار

 

يُعد هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة من أقوى العقوبات الأمريكية منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وأول عقوبات مباشرة يفرضها الرئيس دونالد ترامب على روسيا منذ توليه منصبه في يناير.

حددت العقوبات 21 نوفمبر موعدًا نهائيًا للشركات لإنهاء تعاملاتها مع روسنفت ولوك أويل وقد يُحرم المُخالفون من النظام المالي المُعتمد على الدولار.

لكن لم يتضح بعد كيف ستُنفذ وزارة الخزانة هذه العقوبات فيما تُعتبر الصين والهند أكبر مُشتريين للنفط الروسي.

أفاد تحليل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن العديد من الأصناف الرئيسية من النفط الخام الروسي تُباع بأدنى أسعار لها منذ سنوات، وأشار إلى أن ما يقرب من اثني عشر مشتريًا رئيسيًا من الهند والصين للخام الروسي أعلنوا عن نيتهم ​​تعليق مشترياتهم من النفط الروسي لتسليمات ديسمبر.

سعر برميل النفط الروسي

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG Workspace) يوم الاثنين أن خام الأورال القياسي مُحمّل في نوفوروسيسك، مركز النفط الروسي على البحر الأسود، تم تداوله عند 45.35 دولارًا للبرميل في 12 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2023. 

في ذلك الوقت، كانت روسيا قد بدأت في تجميع "أسطول ظل" من الناقلات لتجنب سقف السعر الذي تقوده مجموعة السبع عند 60 دولارًا للبرميل والذي تم فرضه في ديسمبر 2023.

سعر البرميل النفطي عالميًا

بلغت العقود الآجلة لخام برنت 62.71 دولار في 12 نوفمبر وتم تداولها عند 64.03 دولار يوم الاثنين.

 ارتفع خام أورال نوفوروسيسك إلى 47.01 دولار يوم الاثنين فيما استؤنفت عمليات التحميل في ميناء البحر الأسود بعد تعليقها بسبب هجوم أوكراني بطائرة بدون طيار وصاروخ.

ذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن خصومات النفط الروسي على خام برنت قد اتسعت حيث خفضت شركات التكرير الهندية والصينية الرئيسية المشتريات بسبب العقوبات الأمريكية.

تجويع آلة حرب بوتين

أكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية على إن العقوبات تعتبر بالنسبة للأمريكيين "تجويع لآلة حرب بوتين" وأن الوزارة "مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لإنهاء القتل بلا معنى" في أوكرانيا، حسبما صرح.

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سلق البيض

تحذير من تطويل مدة سلق البيض.. هل يؤدي إلى التسمم؟

الهام شاهين

كرانيش وقصير.. إلهام شاهين تثير الجدل في عرض "شكوى رقم 713317"

جمال شعبان

خلوا بالكم .. جمال شعبان يكشف سبب وفاة الكابتن محمد صبري

بالصور

إطلالة غير متوقعة لزوجة النني الثانية.. والمتابعون: في حاجة مش طبيعية

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد