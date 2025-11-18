قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء تستطلع هلال جمادى الآخرة الخميس المقبل
الأردن يدين التصريحات الإسرائيلية التحريضية الداعية لاستهداف القيادة الفلسطينية
وزير الزراعة: الرقمنة أصبحت قلب التنمية الزراعية ومفتاح الأمن الغذائي
مائل للحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025|فيديو
الرئيس السيسي يوجه وزير الصحة بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي
جهود وزارة الزراعة في تقليل فاتورة استيراد القمح وتعزيز الاكتفاء الذاتي
حجازي يعتذر والشناوي يغيب.. 3 مفاجآت في اختيارات منتخب مصر لكأس العرب
عصابة مخدرات تستخدم تطبيق إلكتروني للتوغل بين المتعاطين| الداخلية تكشف الحيلة
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
أخبار العالم

هجوم أوكراني غير مسبوق على دونيتسك.. ودرون تضرب ناقلة ترفع العلم التركي

ناقلة نفط تركية
ناقلة نفط تركية
محمد على

أفادت سلطات دونيتسك بحدوث هجوم أوكراني غير مسبوق ألحق أضرارًا كبيرة  بمحطتي طاقة حرارية وأدى لانقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات وبقاء الناس دون طاقة وهو أمر يتم العمل على حله.

قال الرئيس المعين من موسكو لأجزاء من منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، الثلاثاء، إن هجوما أوكرانيا "غير مسبوق" شن خلال الليل ألحق أضرارا بمحطتين للطاقة الحرارية، مما ترك العديد من المستوطنات بدون كهرباء.

وقال دينيس بوشيلين، في رسالة عبر تطبيق تيليجرام، إن غلايات المياه ومحطات تنقية المياه في محطتي زويفسكا وستاروبيشيف للطاقة الحرارية أغلقت أبوابها، وأن طواقم الطوارئ تعمل على استعادة الإمدادات.

حرمان حوالي 500 ألف شخص من الكهرباء

وقال بوشيلين يوم الاثنين إن هجوما بطائرات بدون طيار أوكرانية على البنية التحتية للطاقة أدى إلى حرمان حوالي 500 ألف شخص من الكهرباء في عدة مناطق.

منطقة دونيتسك 

صعدت كييف من ضرباتها باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ بعيدة المدى ضد محطات الطاقة والبنية الأساسية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من دونيتسك في الأسابيع الأخيرة، سعيا إلى تعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة حربها.
 

وزارة الدفاع الروسية

سبق وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية، في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا الرد على شبكة الكهرباء الروسية.

كتب حاكم منطقة أوليانوفسك الروسية أليكسي روسكيخ على وسائل التواصل الاجتماعي أن هجومًا بطائرة بدون طيار أوكرانية ألحق أضرارًا بمحطة كهرباء فرعية في منطقة أوليانوفسك الروسية، مضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن إمدادات الطاقة المحلية تعمل بشكل طبيعي.

طائرة بدون طيار ضربت ناقلة ترفع العلم التركي

 

أصابت طائرة بدون طيار ناقلة نفط تحمل العلم التركي في منطقة أوديسا الأوكرانية وأشعلت النيران فيها.
 

طائرة بدون طيار ضربت ناقلة ترفع العلم التركي

قال مسؤولون إن طائرة بدون طيار ضربت ناقلة ترفع العلم التركي وأشعلت النار فيها في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، بعد يوم من توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي عبر المنطقة.

أعلنت مديرية الشؤون البحرية التركية أن سفينة الشحن "إم تي أوريندا" تعرضت لحادث أثناء تفريغ شحنة غاز البترول المسال في ميناء إسماعيل. 

وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم، وعددهم 16 فردًا، دون وقوع إصابات.

استخدمت روسيا طائراتٍ مُسيّرة وصواريخ ومدفعية لقصف منطقة أوديسا، وخاصةً موانئها على البحر الأسود، بشكلٍ متكرر منذ نحو أربع سنوات. ولم يصدر أي تعليقٍ فوري من روسيا يوم الاثنين.

طائرات روسية بدون طيار

ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون بشكل محدد على الناقلة، على الرغم من أن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليه كيبر قال إن طائرات روسية بدون طيار هاجمت منطقة أوديسا خلال الليل وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة والموانئ في العديد من المدن.

وقال كيبر إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق متعددة وإلحاق أضرار بعدد غير محدد من السفن المدنية، مضيفا أن شخصا واحدا أصيب.

يقع ميناء إسماعيل على مصب البحر الأسود، وهو أحد الموانئ الحيوية للواردات والصادرات الأوكرانية. 

ومع استهداف روسيا أيضًا للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، يسعى زيلينسكي إلى ضمان واردات الغاز وموارد الطاقة الأخرى التي تُمكّن بلاده من تجاوز فصل الشتاء المُقبل.

أجرى زيلينسكي يوم الأحد زيارة رسمية إلى اليونان.

 وسيتدفق الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوديسا عبر خطوط أنابيب من ميناء ألكسندروبوليس شمال اليونان ابتداءً من يناير.

وفي الوقت نفسه، أمرت السلطات في رومانيا بإجلاء الأشخاص والحيوانات من قريتين قريبتين من إزمائيل على الجانب الروماني من الحدود، قائلة إن طبيعة حمولة الناقلة تتطلب مثل هذه الاحتياطات.

في أوكرانيا، أسفرت صواريخ روسية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين في بالاكليا، شمال شرق منطقة خاركيف، في هجوم ليلي. 

وذكرت السلطات أن من بين المصابين أربع فتيات، أعمارهن 12 و14 و15 و17 عامًا.

كما قتلت طائرات روسية مُسيّرة ومدفعية شخصين وأصابت اثنين آخرين في هجوم نهاري على مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد يوم الاثنين. 

صرح فلاديسلاف هايفانينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، بأن الهجوم استهدف أبراجًا سكنية ومتاجر وصالون حلاقة.

أكثر من 12 ألف مدني أوكراني خلال الحرب

وتقول الأمم المتحدة إن الضربات الروسية قتلت أكثر من 12 ألف مدني أوكراني خلال الحرب.

قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم و128 طائرة بدون طيار هجومية وتضليلية في جميع أنحاء البلاد خلال الليل.

 

روسيا أوكرانيا مديرية الشؤون البحرية التركية سفينة الشحن إم تي أوريندا شحنة غاز غير مسبوق حوالي 500 ألف شخص من الكهرباء

