الرئيس الأمريكي يتعهّد بخفض الأسعار

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهدا جديدا بخفض الأسعار، خلال خطاب ألقاه أمام مالكي ومشغّلي ومورّدي سلسلة مطاعم ماكدونالدز، وذلك في قمة “إمباكت سامِت” التي استضافتها واشنطن، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول إدارته للوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة.



وقال ترامب في كلمته وفق ما نشرته صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية: “الأسعار تنخفض ، لم يفعل أحد ما أنجزناه نحن في ما يتعلق بالأسعار، استلمنا اقتصادا في حالة فوضى، وواجهنا أعلى معدل تضخم في تاريخ البلاد…والآن أصبح لدينا تضخم طبيعي".



ورغم تصريحاته، أظهرت البيانات أن التضخم ارتفع إلى 3% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام.



كما أظهر مؤشر “بيج ماك” الشهير أن متوسط سعر شطيرة بيج ماك بلغ 6.01 دولار في يوليو، ارتفاعا من 5.69 دولار قبل عام.



وجاء هذا الارتفاع وسط صعود متوسط سعر لحم البقر المفروم إلى 6.32 دولار في سبتمبر مقارنة بـ 5.67 دولار قبل عام، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.



وللمساهمة في معالجة ضغوط الأسعار، خففت إدارة ترامب، الأسبوع الماضي، الرسوم الجمركية على واردات اللحوم والقهوة والفاكهة الاستوائية وعدد من السلع الغذائية.



وأكد ترامب: “خفضنا التضخم إلى مستوى منخفض… لكننا سنخفضه أكثر”.



وخلال حديثه للحضور، وصف نفسه بأنه “أحد أكثر زبائن الشركة ولاءً عبر تاريخها”، مشيرا إلى أن الرئيس التنفيذي كريس كيمبشينسكي أبلغه بأن أسعار ماكدونالدز تتجه أيضا للانخفاض.



ودافع ترامب عن سياساته الاستثمارية والتجارية، قائلا" إن الاقتصاد الأمريكي كان سيواجه “كارثة” وربما كان “سيفلس” لو خسر أمام نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في انتخابات 2024".



وتطرّق ترامب إلى زيارته لأحد فروع ماكدونالدز خلال حملته الانتخابية عام 2024، قائلا بنبرة ساخرة: “أنا أول عامِل قليّ بطاطس في ماكدونالدز يصبح رئيسا للولايات المتحدة… ولم تكن المهمة سهلة!”



وأشاد ترامب بموظفي ماكدونالدز قائلاً إنهم “يعرفون الأمريكيين أكثر من أي فئة أخرى”.

