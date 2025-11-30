أسعار المستعمل .. إم جي 6 موديل 2024 كسر زيرو

يضم سوق السيارات المصري مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع الإصدارات بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات.

ومن أبرز السيارات التي ظهرت في سوق المستعمل، هي السيارة إم جي 6 ضمن فئة السيدان الرياضية، مع سعر يبلغ 950 ألف جنيه لموديل 2024 بحالة كسر الزيرو.

MG6

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفخص الشامل، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل.

تحمل MG6 الجديدة أبعاداً تمنحها مظهراً رياضياً مع لمسة عائلية في الوقت ذاته، حيث يبلغ طولها 4694 ملم، وعرضها 1848 ملم، وارتفاعها 1465 ملم، بينما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2715 ملم، مع مقصورة تتسع إلى 5 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية.

MG6

محرك وأداء السيارة MG6

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو ينتج قوة 169 حصان مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، وهو ما يمنح MG6 قدرة جيدة على التسارع، حيث تنطلق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ فقط.

وترتبط بالمحرك علبة تروس أوتوماتيكية تعمل بنظام الدفع الأمامي، وتستهلك نحو 6.8 لتر من الوقود لقطع 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتراً في الساعة.

MG6

تجهيزات السيارة MG6

تأتي MG6 موديل 2025 بمجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل نظام مانع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP.

كما تتوفر حساسات أمامية وخلفية لتسهيل عمليات الركن، إلى جانب وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وأخرى جانبية لرفع مستوى الحماية داخل المقصورة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد السيارة بنظام إيموبليزر لمنع السرقة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

MG6

تشمل المقصورة مقاعد كهربائية مكسوة بالجلد، مع مرآيا جانبية قابلة للضم كهربائياً، وتضم السيارة شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، إضافة إلى فتحة سقف، كما تتوفر تجهيزات مثل التكييف، وباور، وريموت كنترول، إلى جانب نظام ذكي لركن السيارة، نظام صوتي ترفيهي.