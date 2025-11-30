قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار المستعمل .. إم جي 6 موديل 2024 كسر زيرو

MG6 
MG6 
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري مجموعة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع الإصدارات بحسب بلد المنشأ، والتجهيزات.

ومن أبرز السيارات التي ظهرت في سوق المستعمل، هي السيارة إم جي 6 ضمن فئة السيدان الرياضية، مع سعر يبلغ 950 ألف جنيه لموديل 2024 بحالة كسر الزيرو.

MG6 

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفخص الشامل، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل.

تحمل MG6 الجديدة أبعاداً تمنحها مظهراً رياضياً مع لمسة عائلية في الوقت ذاته، حيث يبلغ طولها 4694 ملم، وعرضها 1848 ملم، وارتفاعها 1465 ملم، بينما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2715 ملم، مع مقصورة تتسع إلى 5 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية.

MG6 

محرك وأداء السيارة MG6

تعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو ينتج قوة 169 حصان مع عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر، وهو ما يمنح MG6 قدرة جيدة على التسارع، حيث تنطلق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ فقط.

وترتبط بالمحرك علبة تروس أوتوماتيكية تعمل بنظام الدفع الأمامي، وتستهلك نحو 6.8 لتر من الوقود لقطع 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتراً في الساعة.

MG6 

تجهيزات السيارة MG6

تأتي MG6 موديل 2025 بمجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل نظام مانع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP.

كما تتوفر حساسات أمامية وخلفية لتسهيل عمليات الركن، إلى جانب وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وأخرى جانبية لرفع مستوى الحماية داخل المقصورة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد السيارة بنظام إيموبليزر لمنع السرقة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

MG6 

تشمل المقصورة مقاعد كهربائية مكسوة بالجلد، مع مرآيا جانبية قابلة للضم كهربائياً، وتضم السيارة شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، إضافة إلى فتحة سقف، كما تتوفر تجهيزات مثل التكييف، وباور، وريموت كنترول، إلى جانب نظام ذكي لركن السيارة، نظام صوتي ترفيهي.

MG6 سعر MG6 أسعار MG6 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات المستعملة

