مواصفات رينو كوليوس 2026 الرياضية الجديدة .. صور

تقدم رينو كوليوس مجموعة كبيرة من التجهيزات العصرية ضمن اصدارات 2026، حيث تواصل من تعزيز تواجدها عالميًا وسط الفئة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

تجهيزات السيارة رينو كوليوس

تأتي رينو كوليوس 2026 بمقصورة داخلية تعتمد على الجلد المثقب في المقاعد، مع دعم خاص للتبريد والتدفئة، وقد تم تطوير المقاعد بحيث تكون قابلة للضبط في 12 اتجاهًا، من بينها دعم مخصص لمنطقة أسفل الظهر لتقليل الإرهاق أثناء القيادة الطويلة، وتأتي السيارة مزودة بشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة بتصميم أفقي.

وتدعم السيارة الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما حصلت لوحة العدادات على شاشة رقمية كاملة بنفس القياس السابق، ما يوفر تجربة قراءة واضحة للبيانات أثناء القيادة، بالإضافة إلى تقنية عرض البيانات على الزجاج الأمامي، حيث تقدم معلومات القيادة وتوجيهات الملاحة بشكل أوضح.

وتتيح كوليوس 2026 للسائق إمكانية التحكم المستقل بدرجة حرارة المكيف، إضافة إلى توفر شاحن لاسلكي في الكونسول الأمامي لتسهيل شحن الأجهزة دون أسلاك، كما تأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد الفاخر وتدعم خاصية التدفئة، بينما قدمت السيارة بكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، وقفل الأمان.

وتحمل كوليوس 2026 حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل الحساسات الأمامية والخلفية، إضافة إلى نظام الركن الذاتي الذي يساعد على صف المركبة، كما تدعم السيارة نظام مراقبة حركة المرور الخلفية الذي ينبه السائق عند اقتراب مركبات أو أجسام أثناء الرجوع، وتوفر خاصية مثبت السرعة المتكيف راحة إضافية خلال القيادة الطويلة، ومنظومة الوسائد الهوائية.

وتتضمن السيارة نظام مكابح الطوارئ الذاتية مع تنبيه عند احتمالية وقوع اصطدام أمامي، بالإضافة إلى مساعد المناورة الذكي، كما تم تجهيز كوليوس 2026 بأنظمة تتبع المسار والتنبيه من مغادرته، إلى جانب الحفاظ على المسار تلقائيًا، كما توفر نظام كشف النقطة العمياء، وتحذير الاصطدام الخلفي أثناء التقدم للأمام.