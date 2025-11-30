قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات رينو كوليوس 2026 الرياضية الجديدة .. صور

صبري طلبه

تقدم رينو كوليوس مجموعة كبيرة من التجهيزات العصرية ضمن اصدارات 2026، حيث تواصل من تعزيز تواجدها عالميًا وسط الفئة الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

تجهيزات السيارة رينو كوليوس

تأتي رينو كوليوس 2026 بمقصورة داخلية تعتمد على الجلد المثقب في المقاعد، مع دعم خاص للتبريد والتدفئة، وقد تم تطوير المقاعد بحيث تكون قابلة للضبط في 12 اتجاهًا، من بينها دعم مخصص لمنطقة أسفل الظهر لتقليل الإرهاق أثناء القيادة الطويلة، وتأتي السيارة مزودة بشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة بتصميم أفقي.

وتدعم السيارة الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بينما حصلت لوحة العدادات على شاشة رقمية كاملة بنفس القياس السابق، ما يوفر تجربة قراءة واضحة للبيانات أثناء القيادة، بالإضافة إلى تقنية عرض البيانات على الزجاج الأمامي، حيث تقدم معلومات القيادة وتوجيهات الملاحة بشكل أوضح.

وتتيح كوليوس 2026 للسائق إمكانية التحكم المستقل بدرجة حرارة المكيف، إضافة إلى توفر شاحن لاسلكي في الكونسول الأمامي لتسهيل شحن الأجهزة دون أسلاك، كما تأتي عجلة القيادة مكسوة بالجلد الفاخر وتدعم خاصية التدفئة، بينما قدمت السيارة بكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، وقفل الأمان.

وتحمل كوليوس 2026 حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل الحساسات الأمامية والخلفية، إضافة إلى نظام الركن الذاتي الذي يساعد على صف المركبة، كما تدعم السيارة نظام مراقبة حركة المرور الخلفية الذي ينبه السائق عند اقتراب مركبات أو أجسام أثناء الرجوع، وتوفر خاصية مثبت السرعة المتكيف راحة إضافية خلال القيادة الطويلة، ومنظومة الوسائد الهوائية.

وتتضمن السيارة نظام مكابح الطوارئ الذاتية مع تنبيه عند احتمالية وقوع اصطدام أمامي، بالإضافة إلى مساعد المناورة الذكي، كما تم تجهيز كوليوس 2026 بأنظمة تتبع المسار والتنبيه من مغادرته، إلى جانب الحفاظ على المسار تلقائيًا، كما توفر نظام كشف النقطة العمياء، وتحذير الاصطدام الخلفي أثناء التقدم للأمام.

رينو كوليوس رينو كوليوس مواصفات رينو كوليوس رينو كوليوس 2026

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

دير المحرق يشارك أسيوط فرحتها بترقية الأنبا يؤانس لرتبة مطران بيد البابا | صور

النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات للحفاظ على الأرواح ومنع تعطيل القطارات

غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

