تركب عربيه ايه مستعملة في 2025 بـ 500 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا ، وفولكس فاجن بورا، وهيونداي فيرنا، ورينو لوجان، وبي ام دبليو 318 .

بي ام دبليو 318 موديل 1993

تستمد بي ام دبليو 318 موديل 1993 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 290 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي ام دبليو 318 موديل 1993

تباع سيارة بي ام دبليو 318 موديل 1993 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2019

تنقل قوة سيارة رينو لوجان موديل 2019 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2019

يصل سعر سيارة رينو لوجان موديل 2019 في سوق السيارات المصري المستعمل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي فيرنا موديل 2016

تمكنت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2016 من قطع مسافة 370 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي فيرنا موديل 2016

تأتي سيارة هيونداي فيرنا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس بورا موديل 2001

تباع سيارة فولكس بورا موديل 2001 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 118 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس بورا موديل 2001

تتوافر سيارة فولكس بورا موديل 2001 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل استرا موديل 2016

تحصل سيارة أوبل استرا موديل 2016 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 186 كم/ساعة، وتباع باللون الكحلي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل استرا موديل 2016

تقدم سيارة أوبل استرا موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .