عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى
الوضع في الخارج سيء جدا.. عزة مصطفى تكشف عن متحور جديد في الخارج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أقل من 500 ألف جنيه .. اركب سيارة مستعملة "أوتوماتيك" موديل 2023

بي واي دي F3
بي واي دي F3
صبري طلبه

تعتبر السيارة بي واي دي  F3 من ابرز الاصدارات التي قدمت في السوق المصري، عن الفئة الاقتصادية وتحديدًا التي تنتمي إلى عائلة السيدان.

وظهرت السيارة بي واي دي  F3 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 490 ألف جنيه، وذلك لموديلات 2023، مع مفهوم الفبريكا من الداخل.

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الفني الشامل، الذي يتمضن الحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

بي واي دي F3 

تصميم وأبعاد السيارة بي واي دي F3 

تحمل بي واي دي F3 تصميمًا بسيطًا من عائلة السيدان، مع أبعاد تبلغ 4533 مم للطول و1705 مم للعرض و1490 مم للارتفاع، وتظهر الواجهة بمصابيح حادة تمنح السيارة مظهرًا عصريًا نسبيًا، بينما يوفر تصميم الهيكل مساحة تخزين جيدة في الخلف، مدعومًا بجنوط ذات طابع رياضي تضيف لمسة ديناميكية للمظهر الخارجي.

بي واي دي F3 

التجهيزات وأنظمة السلامة بي واي دي F3

تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات الأساسية التي تلائم الاحتياجات، إذ تتضمن وسائد هوائية، ونظام ABS للفرامل المانعة للانغلاق، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الكبح، إضافة إلى نظام صوتي مزود بمنافذ USB وAUX. كما تشمل التجهيزات إنذارًا مضادًا للسرقة، ونوافذ كهربائية، وعجلة قيادة باور، و"سنتر لوك" للتحكم المركزي بالأبواب.

بي واي دي F3 

المحرك والقدرات الفنية لسيارة بي واي دي F3

تعتمد بي واي دي F3 على محرك 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 108 أحصنة وعزم 145 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل بنظام الجر الأمامي، وتتميز المنظومة بأدائها الاقتصادي وقدرتها على تلبية الاستخدام اليومي دون تكاليف تشغيل مرتفعة.

