أقل من 500 ألف جنيه .. اركب سيارة مستعملة "أوتوماتيك" موديل 2023

تعتبر السيارة بي واي دي F3 من ابرز الاصدارات التي قدمت في السوق المصري، عن الفئة الاقتصادية وتحديدًا التي تنتمي إلى عائلة السيدان.

وظهرت السيارة بي واي دي F3 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 490 ألف جنيه، وذلك لموديلات 2023، مع مفهوم الفبريكا من الداخل.

وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الفني الشامل، الذي يتمضن الحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

بي واي دي F3

تصميم وأبعاد السيارة بي واي دي F3

تحمل بي واي دي F3 تصميمًا بسيطًا من عائلة السيدان، مع أبعاد تبلغ 4533 مم للطول و1705 مم للعرض و1490 مم للارتفاع، وتظهر الواجهة بمصابيح حادة تمنح السيارة مظهرًا عصريًا نسبيًا، بينما يوفر تصميم الهيكل مساحة تخزين جيدة في الخلف، مدعومًا بجنوط ذات طابع رياضي تضيف لمسة ديناميكية للمظهر الخارجي.

بي واي دي F3

التجهيزات وأنظمة السلامة بي واي دي F3

تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات الأساسية التي تلائم الاحتياجات، إذ تتضمن وسائد هوائية، ونظام ABS للفرامل المانعة للانغلاق، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الكبح، إضافة إلى نظام صوتي مزود بمنافذ USB وAUX. كما تشمل التجهيزات إنذارًا مضادًا للسرقة، ونوافذ كهربائية، وعجلة قيادة باور، و"سنتر لوك" للتحكم المركزي بالأبواب.

بي واي دي F3

المحرك والقدرات الفنية لسيارة بي واي دي F3

تعتمد بي واي دي F3 على محرك 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 108 أحصنة وعزم 145 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل بنظام الجر الأمامي، وتتميز المنظومة بأدائها الاقتصادي وقدرتها على تلبية الاستخدام اليومي دون تكاليف تشغيل مرتفعة.