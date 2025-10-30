حادث مأساوي.. نجوم الفن يودعون ماجد هلال و كيرلس صلاح

ساده حالة من الحزن بين أوساط الفنانين والمصورين في مصر بعد وفاة المصورين الشابين ماجد هلال وكيرلس صلاح في حادث مأساوي أثناء أداء عملهما.

ونعت الفنانة درة المصور الراحل ماجد هلال وزميله كيرلس، اللذين وافتهما المنية في حادث مأساوي.

وكتبت درة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":خبر صادم و حزين الله يرحمهم.

كما نعي المخرج عمرو سلامة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، بعد وفاتهم، إذ طالب بالتحقيق في واقعة وفاتهم وتوضيح أسباب الوفاة وذلك لعدم وجود حماية للثنائي خلال التصوير.

ونشر عمرو سلامة عبر «فيسبوك»: «تعازينا لكل محبي وأقارب وأصدقاء المصور المحترم الخلوق الشاطر ماجد هلال، والله يصبرهم على مصيبتهم، واقعة وفاته مخيفة ولازم توضيح وتحقيق، لو القصة حقيقية، يعني إيه يتطلب منه يصور فوق ونش بدون حماية ويقع من عليه؟».

يُذكر أن المصور ماجد هلال كان من أبرز المصورين الشباب المعروفين باحترافيتهم وحسن أخلاقهم، وقد ترك رحيله حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني والإعلامي.

وكانت قد كشفت مي زوجة الفنان خالد الصاوي، سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح، والذين توفيا خلال الساعات الماضية، حيث كان الثنائي يصوران إحدى المشاهد بمدينة بورسعيد، إذ سقط الثنائي من أعلى ونش خلال استقلالهما الرافعة أحمال بدون حماية.



قالت «مي»، عبر «فيس بوك»: «كانوا بيصوروا في بورسعيد حاجة لشركة معينة وطلبوا منهم يطلعوا على الونش ومكنش في حماية، وقعوا من على الونش وهما بيصوروا وحاليًا في طريقنا للمشرحة».

وأضافت: «تحقيقات الجهات المختصة شغالة حاليا، وأصحاب الشركة اللي كلفوهم بالتصوير ده مش اختفوا فور الوفاة ما حصلت، ومش لاقيين الكاميرات ولا كروت المصورين».