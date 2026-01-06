محمد سامي: مسلسل الست موناليزا عمل متكامل على أعلى مستوى

أعرب المخرج محمد سامي عن سعادته الكبيرة بمشاهدة مشاهد من مسلسل «الست موناليزا»، وذلك خلال حضوره جلسة مونتاج بدعوة من المخرج محمد علي والمنتج طارق فهمي داخل شركة «ميركوري»

وكتب محمد عبر حسابه بموقع فيسبوك: دعانى المخرج الكبير وأخويا المحترم أستاذ محمد علي وصديقي المنتج طارق فهمى للمونتاج، واتفرجت معاهم على مشاهد من مسلسل الست موناليزا بطولة مى عمر وعدد كبير من النجوم والنجمات، ما شاء الله على الروعة اللي أنا شفتها.



وتابع: مسلسل جميل مكتمل في كل شيء، كتابة من المؤلف الجامد محمد سيد بشير وتصوير للعبقري عمرو فاروق وملابس الفنان سعيد رمزى وديكور المتمكن كريم المهدى، وإنتاج محترم من المنتج حسن العسيري وتنفيذ المحترمين الجامدين طارق فهمى وأحمد عبد الوهاب وفريقهم اللي عامل مجهود جبار خالد أحمد كمال وأبو النصر، مونتاج رائع للأستاذ الكبير معتز الكاتب وموسيقى جميلة للموسيقار الكبيرعمرو إسماعيل.

وأضاف محمد سامي: كل الممثلين في أجمل حالة ليهم، بجد أستاذ محمد علي قائد يدير بحكمة وفن واحترام واحتراف شديد ده غير السلاسة والنعومة والمشاعر اللي متوزعة بميزان ذهب.

واستكمل: مبسوط أوى باللي اتفرجت عليه وربنا يكملك يا محمد على خير، وتنجح نجاح كبير بقدر اسمك ومكانتك وأجمل حاجة إن كل الشغل ده في محطة كبيرة مهمة واقفة ورا كل تفصيلة فيه، البيت الكبير اللى بيدعم بإخلاص شديد وبيهتم بكل سطر فى المشروع قناة إم بى سى، الجامدين بزيادة محمد عبد المتعال و محمد مصطفى.