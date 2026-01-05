من عين فاهيتا| مي عمر ترقي محمد سامي.. والأخير: أحمد عز يحسدني على إيه

استضافت الدمية أبلة فاهيتا، ببرنامج ليلة فونتستيك، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي، ليكشفا الكثير عن حياتهما الخاصة.



وخلال اللقاء، لعب محمد سامي ومي عمر، لعبة نار، من خلال مبخرة، الأمر الذي جعل أحمد سامي في حالة من القلق.

وخلال الفقرة، قالت مي عمر، أن :"ارقيك من عين فاهيتا وأحمد عز وأمير كرارة"، ليرد عليها قائلا :"قولي ليا أحمد عز يحسدني على أيه والفنان أمير كرارة وكلهم زي القمر".

وشهدت الحلقة فقرة ترفيهية بعنوان «السؤال والعقاب»، التى يجيب فيها كل طرف على سؤال، وإذا رفض، يقوم الطرف الآخر بتنفيذ عقاب طريف. وفى هذه الفقرة، رفضت مى عمر الإفصاح عن رصيدها فى البنك، فاضطر محمد سامى لتنفيذ العقاب من خلال أداء رقصة صعيدية باستخدام العصا، ما أضفى جوًا كوميديًا على الحلقة.

كما تحدثت مى عمر بعفوية مع أبلة فاهيتا عن ذوقها فى اختيار إطلالاتها، مؤكدة أن التفاصيل الصغيرة تمثل لها أولوية، وقالت مازحة: «بختار العربية اللى هنزل بيها حسب لون الشنطة، وبناتى زيى بيحبوا البساطة».