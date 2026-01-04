أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر

حلّ المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر ضيفين على برنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع عبر قناة MBC مصر، في حلقة اتسمت بالطابع الكوميدي والمواقف الطريفة التي نالت تفاعل الجمهور.

العودة إلى الخلف وتنفيذ تحد طريف

وخلال الحلقة، فاجأت أبلة فاهيتا الضيفين بإعطائهما «تيشيرت» واحد، مطالبة إياهما بارتدائه معًا، قبل أن تطلب منهما العودة إلى الخلف وتنفيذ تحد طريف تمثل في تقطيع التفاح، وسط ضحكات وتشجيع كبير من الحاضرين.

حوارا فكاهيا خفيف الظل

وشهدت الحلقة حوارا فكاهيا خفيف الظل بين المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر، تخللته تعليقات ساخرة ومواقف عفوية، أضفت أجواءً من المرح على اللقاء، ليحظى بمتابعة وتفاعل لافت من جمهور البرنامج.