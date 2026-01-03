يحمل زوجته فى لقطة عفوية.. محمد سامي يثير الجدل مع أبلة فاهيتا

تصدر المخرج محمد سامي تريند “جوجل” بعد أن تم الإعلان عن ظهوره الليلة مع زوجته مي عمر مع أبلة فاهيتا ببرنامج “ليلة فونطاستيك”.

ويظهر محمد سامي فى البرنامج بعد فترة من الغياب وفور الإعلان عن خروج مسلسله من السباق الرمضاني المقبل.

وتشهد الحلقة التى تجمع بين محمد سامي وزوجته مي عمر الكشف عن كثير من الأسرار والتفاصيل فى حياتهما، خاصة فترة اعتزال المخرج التى أعلن عنها، وقرار التراجع عن الاعتزال.

كما يتحدث عن تعاونه شبه الدائم مع زوجته مي عمر فى أعماله.

وبجانب حديث محمد سامي عن حياته الفنية والشخصية، يظهر أيضا وهو يمارس بعض الألعاب مع زوجته مي عمر فى البرنامج، ويحملها بين ذراعيه في لقطة عفوية طغت عليها الرومانسية والمرح.

محمد سامي وقرار الاعتزال

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة مي عمر عن قرار زوجها المخرج محمد سامي باعتزال الإخراج الدرامي قبل أن يعود ويتراجع بعد شهور عن القرار.

وقالت مي عمر، في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "محمد بقاله سنين كتير بيشتغل، وتعب لما عمل مسلسلين 30 حلقة في رمضان الماضي، وهما إش إش وسيد الناس، وكنت حاسة إنه مش هيستمر في قراره بالحصول على هدنة فنية لأن عنده طاقة وموهبة كبيرة".

وقالت الفنانة مي عمر إنها تحب العمل مع زوجها المخرج محمد سامي.

وأضافت: "بحب أشتغل مع جوزي محمد سامي ومش عارفة هو بيحب ولا لأ.. في بداية جوازنا اتصورت معاه بتمثال أوسكار بلاستيك وبنحلم نوصل للعالمية".

وتابعت متحدثة عن دور النقد في حياتها الفنية قائلة: “آراء النقاد غالبا بتكون بعيدة عن رأي الشارع، وأنا المهم عندي جماهيرية أعمالي فقط".