القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
فن وثقافة

يحمل زوجته فى لقطة عفوية.. محمد سامي يثير الجدل مع أبلة فاهيتا

محمد سامي وزوجته مى عمر
أحمد إبراهيم

تصدر المخرج محمد سامي تريند “جوجل” بعد أن تم الإعلان عن ظهوره الليلة مع زوجته مي عمر مع أبلة فاهيتا ببرنامج “ليلة فونطاستيك”. 

ويظهر محمد سامي فى البرنامج بعد فترة من الغياب وفور الإعلان عن خروج مسلسله من السباق الرمضاني المقبل. 

وتشهد الحلقة التى تجمع بين محمد سامي وزوجته مي عمر الكشف عن كثير من الأسرار والتفاصيل فى حياتهما، خاصة فترة اعتزال المخرج التى أعلن عنها، وقرار التراجع عن الاعتزال.

كما يتحدث عن تعاونه شبه الدائم مع زوجته مي عمر فى أعماله. 

وبجانب حديث محمد سامي عن حياته الفنية والشخصية، يظهر أيضا وهو يمارس بعض الألعاب مع زوجته مي عمر فى البرنامج، ويحملها بين ذراعيه في لقطة عفوية طغت عليها الرومانسية والمرح.

محمد سامي وقرار الاعتزال 

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة مي عمر عن قرار زوجها المخرج محمد سامي باعتزال الإخراج الدرامي قبل أن يعود ويتراجع بعد شهور عن القرار.

وقالت مي عمر، في جلسة حوارية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "محمد بقاله سنين كتير بيشتغل، وتعب لما عمل مسلسلين 30 حلقة في رمضان الماضي، وهما إش إش وسيد الناس، وكنت حاسة إنه مش هيستمر في قراره بالحصول على هدنة فنية لأن عنده طاقة وموهبة كبيرة".

وقالت الفنانة مي عمر إنها تحب العمل مع زوجها المخرج محمد سامي.

وأضافت: "بحب أشتغل مع جوزي محمد سامي ومش عارفة هو بيحب ولا لأ.. في بداية جوازنا اتصورت معاه بتمثال أوسكار بلاستيك وبنحلم نوصل للعالمية".

وتابعت متحدثة عن دور النقد في حياتها الفنية قائلة: “آراء النقاد غالبا بتكون بعيدة عن رأي الشارع، وأنا المهم عندي جماهيرية أعمالي فقط".

محمد سامي المخرج محمد سامي برنامج “ليلة فونطاستيك” أبلة فاهيتا مي عمر

