الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نوال الزغبي خلال حفلها بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلدي التاني

سعيد فراج

أحيت الفنانة نوال الزغبي، مساء أمس، سهرة غنائية ضخمة وصفت بأنها واحدة من أقوى احتفالات بداية العام الجديد، وذلك في أحد أشهر أماكن السهر بالقاهرة. 

يأتي هذا الحفل ليكون "مسك الختام" لسلسلة من 3 حفلات ناجحة قدمتها نوال في مصر مع انطلاقة عام 2026، مؤكدة حضورها الطاغي على الساحة الفنية.

حضرت "النجمة الذهبية" إلى الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وأشعلت الحماس بباقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الحضور بالرقص والغناء، وفي كلمة مؤثرة للجمهور، أعربت نوال عن سعادتها البالغة قائلة: "سعادتي لا توصف ببدء السنة الجديدة في مصر من خلال 3 حفلات متتالية.. مصر هي أم الدنيا وبلدي الثاني، والشعب المصري بموت فيه".

يتزامن هذا النشاط الفني المكثف مع النجاح الكبير الذي يحققه ألبومها الجديد "يا مشاعر"، والذي طرحته مؤخراً وحقق ردود فعل واسعة، ويتميز الألبوم بتنوعه الموسيقي الفريد بين الإيقاعات السريعة والرومانسية الحالمة، ويضم مجموعة من الأغنيات المميزة منها: يا مشاعر، ماضي وفات، أجي بالدلع، وقت الشدة، كان ليك وحشة، الله كبير، وأنت مين".

في أغسطس الماضي، طرحت الفنانة نوال الزغبي اليوم أحدث أغانيها بعنوان “إنت مين” عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب .

وأغنية إنت مين من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح.

وكانت طرحت الفنانة نوال الزغبي أحدث أغانيها “الله كبير” من أحدث ألبوماتها “مشاعر” خلال الساعات الماضية والتى اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات «الله كبير» لـ نوال الزغبي، الآتي: «الله كبير.. بياخد حقي منك، ظلم كتير.. بكرا رح يرجعلك، عيش وحس.. بنشوة انتصارك، واستقوي ع قلب.. كان يحبك، أنا مش قلقانه ع حالي.. ولا زعلانة عالغرام، أنا مصدومة بحدا متلك.. عندو حالة انفصام، رخصت المشاعر.. آه منك يا ساتر، خبرني كيف قادر.. تغمض عيونك وتنام.

نوال الزغبي تطرح أغنية ماضي وفات

وكانت طرحت الفنانة نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة “ماضي وفات” عبر المنصات الرقمية، وشاركت متابعيها وجمهورها فيديو من الأغنية.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها بـ«انستجرام»، مقطع من كليب الأغنية، و ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتدية بدلة سوداء عبارة عن تنورة وكب أسود، وأسفلهما بدلة متصلة لونها أسود مصنوعة من قماشة رقيقة. 

