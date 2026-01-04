قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة بدون مقابل.. الاتحاد السكندري يقترب من حسم ثنائي بيراميدز | خاص
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
محمد سامي يفاجئ مي عمر بظهور غير متوقع في «ليلة فونطاستيك» على MBC مصر

رنا عبد الرحمن

فوجئ جمهور برنامج «ليلة فونطاستيك» بظهور المخرج محمد سامي ضمن الحضور أثناء استضافة الفنانة مي عمر على شاشة MBC مصر، قبل أن تطلب أبلة فاهيتا صعوده إلى المسرح لمشاركتها الحلقة، في لقطة عفوية خطفت الأنظار وأشعلت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مشاركته، تحدث محمد سامي بروح مرحة عن علاقته بزوجته، مؤكدًا دعمه الكامل لها، ومشيدًا بقدرتها على إدارة تفاصيل حياتها المهنية والعائلية في وقت واحد، وهو ما لاقى إعجاب الجمهور داخل الاستوديو وخارجه، خاصة لما حمله حديثه من تقدير واحترام واضحين.

ولم تخلُ الأجواء من خفة الدم، إذ كشف محمد سامي عن كواليس فقدانه للوزن مؤخرًا، موضحًا أن الأمر جاء بدافع شخصي، في تصريحات ساخرة أضفت على الحلقة طابعًا إنسانيًا مختلفًا، وأظهرت جانبًا بعيدًا عن صورته المعتادة كمخرج صارم خلف الكاميرا.

يُذكر أن الحلقة حصدت نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة، وتصدرت مقاطع منها منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طبيعة الحوار العفوي بين مي عمر ومحمد سامي، والذي كشف للجمهور ملامح جديدة من حياتهما بعيدًا عن أجواء العمل والتصوير.

