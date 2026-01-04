محمد سامي يفاجئ مي عمر بظهور غير متوقع في «ليلة فونطاستيك» على MBC مصر

فوجئ جمهور برنامج «ليلة فونطاستيك» بظهور المخرج محمد سامي ضمن الحضور أثناء استضافة الفنانة مي عمر على شاشة MBC مصر، قبل أن تطلب أبلة فاهيتا صعوده إلى المسرح لمشاركتها الحلقة، في لقطة عفوية خطفت الأنظار وأشعلت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مشاركته، تحدث محمد سامي بروح مرحة عن علاقته بزوجته، مؤكدًا دعمه الكامل لها، ومشيدًا بقدرتها على إدارة تفاصيل حياتها المهنية والعائلية في وقت واحد، وهو ما لاقى إعجاب الجمهور داخل الاستوديو وخارجه، خاصة لما حمله حديثه من تقدير واحترام واضحين.

ولم تخلُ الأجواء من خفة الدم، إذ كشف محمد سامي عن كواليس فقدانه للوزن مؤخرًا، موضحًا أن الأمر جاء بدافع شخصي، في تصريحات ساخرة أضفت على الحلقة طابعًا إنسانيًا مختلفًا، وأظهرت جانبًا بعيدًا عن صورته المعتادة كمخرج صارم خلف الكاميرا.

يُذكر أن الحلقة حصدت نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة، وتصدرت مقاطع منها منصات التواصل الاجتماعي، بسبب طبيعة الحوار العفوي بين مي عمر ومحمد سامي، والذي كشف للجمهور ملامح جديدة من حياتهما بعيدًا عن أجواء العمل والتصوير.