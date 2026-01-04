قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي

رنا عبد الرحمن

شهدت حلقة برنامج «ليلة فونطاستيك» التي تُعرض عبر شاشة MBC مصر حضور المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر، في لقاء اتسم بخفة الظل والانسجام الواضح بين الزوجين، ما انعكس على أجواء الحلقة وتفاعل الجمهور معها.

وخلال الكواليس التي نشرتها الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر على موقع إنستجرام، ظهر الثنائي في حالة من المرح، حيث تبادلا عبارات عفوية تحمل مشاعر الحب بطريقة كوميدية لفتت انتباه المتابعين.

وأثارت مي عمر ضحك الحضور عندما وجهت سؤالًا طريفًا لزوجها، ليرد محمد سامي بأسلوب ساخر يعكس روحه المرحة، مؤكدًا احترامه لجميع زملائه في الوسط الفني وحرصه الدائم على الابتعاد عن أي خلافات، وهو ما قوبل بتفاعل واسع من الجمهور.

واختتم المشهد بلحظة ودية بين الثنائي، بعدما عبّرت مي عمر عن مشاعرها تجاه زوجها بشكل مباشر، في لقطة عكست طبيعة العلاقة بينهما بعيدًا عن أجواء العمل، وأسهمت في تصدر مقاطع الحلقة منصات التواصل الاجتماعي.

