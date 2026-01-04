ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي

شهدت حلقة برنامج «ليلة فونطاستيك» التي تُعرض عبر شاشة MBC مصر حضور المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر، في لقاء اتسم بخفة الظل والانسجام الواضح بين الزوجين، ما انعكس على أجواء الحلقة وتفاعل الجمهور معها.

وخلال الكواليس التي نشرتها الصفحة الرسمية لقناة MBC مصر على موقع إنستجرام، ظهر الثنائي في حالة من المرح، حيث تبادلا عبارات عفوية تحمل مشاعر الحب بطريقة كوميدية لفتت انتباه المتابعين.

وأثارت مي عمر ضحك الحضور عندما وجهت سؤالًا طريفًا لزوجها، ليرد محمد سامي بأسلوب ساخر يعكس روحه المرحة، مؤكدًا احترامه لجميع زملائه في الوسط الفني وحرصه الدائم على الابتعاد عن أي خلافات، وهو ما قوبل بتفاعل واسع من الجمهور.

واختتم المشهد بلحظة ودية بين الثنائي، بعدما عبّرت مي عمر عن مشاعرها تجاه زوجها بشكل مباشر، في لقطة عكست طبيعة العلاقة بينهما بعيدًا عن أجواء العمل، وأسهمت في تصدر مقاطع الحلقة منصات التواصل الاجتماعي.