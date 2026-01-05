قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
توك شو

لعبة النار | موقف كوميدي بين مي عمر ومحمد سامي

مي عمر ومحمد سامي
مي عمر ومحمد سامي
عادل نصار

استضافت الدمية أبلة فاهيتا، ببرنامج ليلة فونتستيك، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، ليكشفا الكثير عن حياتهما الخاصة.
 

وخلال اللقاء، لعب محمد سامي ومي عمر، لعبة نار، من خلال مبخرة، الأمر الذي جعل أحمد سامي في حالة من القلق.

وخلال الفقرة، قالت مي عمر، أن :"ارقيك من عين فاهيتا وأحمد عز وأمير كرارة"، ليرد عليها قائلا :"قولي ليا أحمد عز يحسدني على أيه والفنان أمير كرارة وكلهم زي القمر".

وشهدت الحلقة فقرة ترفيهية بعنوان «السؤال والعقاب»، التى يجيب فيها كل طرف على سؤال، وإذا رفض، يقوم الطرف الآخر بتنفيذ عقاب طريف. وفى هذه الفقرة، رفضت مى عمر الإفصاح عن رصيدها فى البنك، فاضطر محمد سامى لتنفيذ العقاب من خلال أداء رقصة صعيدية باستخدام العصا، ما أضفى جوًا كوميديًا على الحلقة.

كما تحدثت مى عمر بعفوية مع أبلة فاهيتا عن ذوقها فى اختيار إطلالاتها، مؤكدة أن التفاصيل الصغيرة تمثل لها أولوية، وقالت مازحة: «بختار العربية اللى هنزل بيها حسب لون الشنطة، وبناتى زيى بيحبوا البساطة».

مي عمر محمد سامي أبلة فاهيتا

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

أموريم

الصفقات تطيح بـ أموريم من تدريب مانشستر يونايتد.. صراع بين رؤية المدير الفني ومشروع النادي.. وأبرز الأسماء المرشحة لخلافته

منتخب الجزائر

قبل مباراة الغد المهمة.. هل تواصل الجزائر حلم اللقب أم تنجح الكونغو الديمقراطية في كتابة فصل جديد من التاريخ؟

وزير الثقافة

وزير الثقافة يعلن الاستعدادات النهائية للدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

