الآثاريين العرب يناقش قضايا تدمير التراث في غزة والسودان ولبنان

انطلقت فعاليات المؤتمر 28 لمجلس الآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى يومى 22-23 نوفمبر الجارى وذلك بمقر المجلس العربي بمدينة الشيخ زايد.

قال الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس مجلس الآثاريين العرب، أن المؤتمر سيناقش العديد من قضايا وآثار الوطن العربي وما تتعرض له من مخاطر جسيمة أفقدتها الكثير من مقدراتها الآثرية بهدف طمس هويتها العربية وبخاصة فى فلسطين والسوادن ولبنان واليمن.

مؤتمر مجلس الآثاريين العرب



أوضح الدكتور محمد الكحلاوى، أن المؤتمر يناقش أكثر من 120 ورقة بحثية فى مجالات علوم الآثار والمتاحف والتاريخ والحضارة وأعمال الترميم والصيانة.

أشار مجلس الآثاريين العرب، إلى تنوع الجلسات وزخمها بـ قضايا الأثار ومواجهات أثار الحرب على الأثر والمواقع الأثرية.

يذكر أن قال مدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب الدكتور عبدالرحيم ريحان، "إن المجلس حصل على عضوية المنظمات المدنية بجامعة الدول العربية وعضوية دائمة باتحاد المحامين العرب، واعتمد كبيت خبرة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، وخصصت له عضوية دائمة كخبير وعهدت إليه إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية ملف القدس، كما اعتمده اتحاد الجامعات العربية كأحد مجالسه الرئيسية".

وأوضح أن أهداف المجلس تتمثل في تبادل الخبرات بين المتخصصين وتقديم الاستشارات الفنية للمراكز العلمية المعنية بالآثار وأعمال التنقيب، وتبادل الإنتاج العلمي بين المعاهد العلمية والمراكز البحثية وتمكين الكثير من الباحثين من الإطلاع على أحدث ما كتب في مجال الدراسات الأثرية وتنشيط كافة مجالات العمل الأثري المشترك كالمساهمة في أعمال البحث والمسح الأثري للمواقع الجديدة في الأقطار العربية، إضافة إلى المساهمة في أعمال الحفائر والتسجيل الأثري.