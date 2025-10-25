استيراد 186 فصيلًا .. رحلة جديدة فى قلب حديقة الحيوان

يتساءل المواطنون دائما عن موعد افتتاح حديقة الحيوان باعتبارها أهم الحدائق فى مصر والشرق الأوسط ، ومن المتوقع أن تعيد الحديقة فتح أبوابها أمام الزوار في عام 2026 بعد إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان .



ويشمل تطوير حديقة الحيوان تفاصيل جديدة كما يلى..

- ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة.

- سيتم ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار.

- استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

- سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

- إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping"، الذي يوفر تجربة إقامة فريدة تجمع بين الطبيعة والرفاهية

- إنشاء Zoo Antique Bazaar"، وهو سوق متخصص يعرض تحفًا وتذكارات مصنوعة يدويًا.

- استيراد عدد من فصائل الحيوانات غير الموجودة بالحديقة وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا.

- إنشاء خيمة للطيور حتى يستطيع الزائر التعامل معها .

موعد افتتاح حديقة الحيوان

-من المنتظر افتتاحها فى بداية العام المقبل 2026

- الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـ8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

-إطلاق تطبيقات تعليمية رقمية تفاعلية تُقدم للزوار معلومات ثرية عن الحيوانات

- تطبيق نظام الإدارة الذكي Intelligent Zoo System

- دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز كفاءة المرافق الحيوية

- تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للحديقتين، بما يتيح تجربة زائر تفاعلية ومتكاملة وطرق العناية بها .

- ستتضمن الخدمات المقدمة حلول إنترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي

- تقديم منصة متكاملة للدفع عن طريق شركة سوبر باي Super Pay التابعة لشركة إي آند مصر .

- ستعزز إي آند بيزنس التجربة للزوار بنظام ذكي لحجز التذاكر

- تقديم تجربة متفردة لكل عميل داخل الحدائق.

- رعاية عمليات شراء الحيوانات الجديدة وبناء مرافق حديثة ومتطورة لرعايتها .

الجدير بالذكر أن حديقة حيوان الجيزة تُعد واحدة من أكبر الحدائق داخل المدن على مستوى العالم، إذ تمتد على مساحة 112 فدانًا وتضم أكثر من ثلاثة آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 نوعًا من الثدييات والطيور والزواحف. وقد تأسست في عهد الخديو إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد لندن وفيينا.

ومنذ بدء أعمال التطوير رسميًا في 9 يوليو 2023، عقب تسلم التحالف المسؤول لإدارة المشروع، تشهد الحديقة عملية تحديث شاملة تهدف إلى استعادة مكانتها التاريخية كرمز من رموز التراث المصري الحديث، ومقصد سياحي وترفيهي يجمع بين الأصالة والتطور.