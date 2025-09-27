قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

جدد الذهب في مصر صعوده لليوم الرابع علي التوالي ليستمر في الصعود حتي بداية تعاملات مساء اليوم الأحد داخل محلات الصاغة.

زيادة الذهب

وصعد سعر جرام الذهب بمقدار 15 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5771 جنيه للبيع و 5800 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الاوسط بين الاعيرة الذهيبية نحو 4328 جنيه للبيع و 4350 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الاقل فئة نحو 4466 جنيه للبيع و3383 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

سحل سعر اوقية الذهب نحو 3759 دولار للبيع و 3760 دولار للشراء.

ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لافت، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 3%، مدعومة بتصاعد المخاوف العالمية عقب إعلان واشنطن عن رسوم جمركية جديدة، فضلا عن بيانات أمريكية حديثة أظهرت استقرار التضخم الأساسي خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في مساره نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تراجع جديد.. سعر الذهب اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 وعيار 21

وصعدت عقود الذهب الآجلة لتغلق تداولات الأسبوع أمس الجمعة عند 3,792.87 دولار للأوقية بزيادة 0.58%، بينما ارتفع الذهب الفوري إلى 3,763.29 دولار للأوقية بزيادة 0.37%، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بنحو 3%، وفقا لبيانات منصة (ماركت ووتش).

وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.15 نقطة منخفضا 0.41% أمام سلة من العملات الرئيسية بقيادة اليورو والجنيه الإسترليني.

وعززت قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أسعار المعدن الأصفر، إذ جاءت متماشية مع التوقعات، ما رفع احتمالية مواصلة البنك المركزي الأمريكي تيسير تكاليف الاقتراض.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم اخبار مصر مال واعمال الاغيرة الذهبية سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب

