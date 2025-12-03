الفيومي: توطين الصناعة يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود التي تبذلها الحكومة في دعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من توسع في المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الصناعات المغذية تمثل الركيزة الأساسية لنهضة الصناعة الوطنية، لأنها توفر مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبيرة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز فرص التصدير، لافتا إلى أن دعم هذه الصناعات يعد خطوة حقيقية نحو تحقيق الاكتفاء المحلي، والمساهمة في توفير عملة صعبة، وترسيخ مكانة مصر في سلاسل الإنتاج العالمية.

وشدد «الفيومي» على ضرورة استمرار الحكومة في تهيئة بيئة استثمار صناعية جاذبة، تقوم على تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، إلى جانب تقديم حوافز تساعد المصانع على التوسع والإنتاج، مشيرا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية وتوفير أراضٍ صناعية مجهزة وتمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت عناصر ضرورية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.

وأشار رئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى أن توطين الصناعة يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويحقق توازنًا اقتصاديًا يخفف الضغط على العملة الصعبة، مشيدًا بقدرة العديد من الصناعات المصرية على توفير منتجات عالية الجودة تضاهي نظيراتها المستوردة، الأمر الذي يدعم التوجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على المنتج المحلي.

واختتم الفيومي، بيانه بالتأكيد أن الغرف التجارية تلعب دورًا محوريًا في دعم توجهات الدولة الصناعية من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالقدرات الإنتاجية المحلية، بما يضمن استمرار التطوير الصناعي وتحقيق استراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية.