ضبط 84 طن دواجن مجمدة بدون فواتير داخل ثلاجة مواد غذائية بالعاشر

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر مدير الإدارة، وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطري بالعاشر، حملة تموينية موسعة أسفرت عن ضبط 84 طن دواجن برازيلي مجمدة داخل ثلاجة مواد غذائية.

واشتملت المضبوطات على ٧٠٠٠ كرتونة بدون فواتير دالة على مصدرها، و٤٠ كجم دواجن فريش مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون مستندات دالة على مصدرها، و٥٠ كجم لحم بقري بالعظم بدون مستندات دالة على مصدرها ومذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكد المهندس أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن، لضبط المخالفين وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.